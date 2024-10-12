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Кадыров пообещал наказать виновных в пожаре на АЗС в Грозном
Кадыров пообещал наказать виновных в пожаре на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
Кадыров пообещал наказать виновных в пожаре на АЗС в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные в пожаре на АЗС в Грозном будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:05
2024-10-12T17:05
2024-10-12T17:13
происшествия
взрыв на азс в грозном
грозный
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рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные в пожаре на АЗС в Грозном будут привлечены к ответственности в соответствии с законом."На автозаправочной станции Грозного взорвалась цистерна с газом... Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - написал он в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что ситуация находится под его личным контролем.Он также отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. По последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html
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происшествия, взрыв на азс в грозном, грозный, россия, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Взрыв на АЗС в Грозном, Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кадыров пообещал наказать виновных в пожаре на АЗС в Грозном
Кадыров: виновные в пожаре на АЗС в Грозном будут привлечены к ответственности