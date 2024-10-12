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В "Нихон Хиданке" резко отреагировали на слова Исибы о ядерном оружии - РИА Новости, 12.10.2024
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14:49 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/japonija-1977738604.html
В "Нихон Хиданке" резко отреагировали на слова Исибы о ядерном оружии
В "Нихон Хиданке" резко отреагировали на слова Исибы о ядерном оружии - РИА Новости, 12.10.2024
В "Нихон Хиданке" резко отреагировали на слова Исибы о ядерном оружии
Представитель японской ассоциации "Нихон Хиданкё", ставшей лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год, назвал недопустимыми слова премьер-министра Японии... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:49
2024-10-12T14:49
в мире
космос - риа наука
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 12 окт - РИА Новости. Представитель японской ассоциации "Нихон Хиданкё", ставшей лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год, назвал недопустимыми слова премьер-министра Японии Сигэру Исибы о необходимости изучения возможностей совместного использования ядерного оружия. "Об этом не может быть и речи. Я чрезвычайно зол только из-за того, что о необходимости (изучения возможностей совместного использования ядерного оружия - ред.) говорит глава правительства", - подчеркнул в ходе пресс-конференции генеральный секретарь "Нихон Хиданкё" Тэруми Танака. Трансляция велась телеканалом NHK. Генсек ассоциации добавил, что посоветовал бы Исибе "как следует подумать" на эту тему, если премьер действительно "знает ужасы ядерного оружия". "Я бы хотел встретиться, обсудить и убедить Вас (премьера - ред.), что Ваш образ мышления ошибочный", - добавил Тэруми Танака. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не раз высказывал позицию о необходимости всесторонне изучить вопрос возможности совместного использования ядерного оружия. В частности, ранее в субботу в ходе дебатов глав политических партий Исиба вновь подчеркнул важность обсуждения того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html
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в мире, космос - риа наука, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, сигэру исиба
В мире, Космос - РИА Наука, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Сигэру Исиба
В "Нихон Хиданке" резко отреагировали на слова Исибы о ядерном оружии

"Нихон Хиданке": слова премьера Японии о совместном использовании ЯО недопустимы

© AP Photo / Franck RobichonСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Franck Robichon
Сигэру Исиба. Архивное фото
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ТОКИО, 12 окт - РИА Новости. Представитель японской ассоциации "Нихон Хиданкё", ставшей лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год, назвал недопустимыми слова премьер-министра Японии Сигэру Исибы о необходимости изучения возможностей совместного использования ядерного оружия.
«
"Об этом не может быть и речи. Я чрезвычайно зол только из-за того, что о необходимости (изучения возможностей совместного использования ядерного оружия - ред.) говорит глава правительства", - подчеркнул в ходе пресс-конференции генеральный секретарь "Нихон Хиданкё" Тэруми Танака.
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Трансляция велась телеканалом NHK.
Генсек ассоциации добавил, что посоветовал бы Исибе "как следует подумать" на эту тему, если премьер действительно "знает ужасы ядерного оружия".
«
"Я бы хотел встретиться, обсудить и убедить Вас (премьера - ред.), что Ваш образ мышления ошибочный", - добавил Тэруми Танака.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба не раз высказывал позицию о необходимости всесторонне изучить вопрос возможности совместного использования ядерного оружия. В частности, ранее в субботу в ходе дебатов глав политических партий Исиба вновь подчеркнул важность обсуждения того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
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