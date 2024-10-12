США разместят в Израиле противоракетные системы THAAD, сообщили СМИ
12-й канал: США разместят в Израиле батареи ПРО для перехвата ракет из Ирана
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. США разместят в Израиле противоракетные комплексы THAAD для перехвата баллистических ракет в рамках подготовки к потенциальной атаке Ирана, которая может последовать в случае нанесения израильскими военными удара по объектам в Исламской республике, сообщил в субботу 12-й канал израильского телевидения без ссылок на источники.
"В рамках подготовки к ответу Израиля на иранское нападение США отправят в Израиль батареи ПРО для перехвата баллистических ракет", - сообщила новостная служба телеканала.
В сообщении отмечается, что системы ПРО THAAD будут эксплуатироваться американскими солдатами на территории Израиля. При этом не уточняется, о каком количестве противоракетных комплексов идет речь.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
"Ракетная война": в США испугались за судьбу Израиля
6 октября, 15:14