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ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля

ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля - РИА Новости, 12.10.2024

ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу вечером объявила еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T20:54

2024-10-12T20:54

2024-10-12T20:54

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу вечером объявила еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной, сообщила армейская пресс-служба. "В соответствии с оценкой ситуации было принято решение с сегодняшнего дня (суббота) с 20.00 (время совпадает с мск) объявить районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем закрытой военной зоной", - говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что вход в эту зону строго запрещен. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241012/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024