Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/izrail-1977775354.html
ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля
ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля - РИА Новости, 12.10.2024
ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу вечером объявила еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T20:54
2024-10-12T20:54
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901282285_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2967db8eea90fc5543f0a41829cc4fd1.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу вечером объявила еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной, сообщила армейская пресс-служба. "В соответствии с оценкой ситуации было принято решение с сегодняшнего дня (суббота) с 20.00 (время совпадает с мск) объявить районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем закрытой военной зоной", - говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что вход в эту зону строго запрещен. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241012/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901282285_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e64e9abf165bdf30abb6eb7bfa030399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля

ЦАХАЛ объявила еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу вечером объявила еще пять районов на севере Израиля закрытой военной зоной, сообщила армейская пресс-служба.
«
"В соответствии с оценкой ситуации было принято решение с сегодняшнего дня (суббота) с 20.00 (время совпадает с мск) объявить районы Зраит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен Менахем закрытой военной зоной", - говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ уточнили, что вход в эту зону строго запрещен.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала