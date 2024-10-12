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Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН - РИА Новости, 12.10.2024
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14:11 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/irlandiya-1977735515.html
Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН
Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН - РИА Новости, 12.10.2024
Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал Израиль прекратить обстрел позиций Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в рядах которых служат, в... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:11
2024-10-12T14:11
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал Израиль прекратить обстрел позиций Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в рядах которых служат, в частности, ирландские солдаты. "Израиль должен прекратить обстрелы миротворцев ООН, несущих службу в составе ВСООНЛ в Ливане. Израиль должен прислушаться к голосу и озабоченности международного сообщества", - говорится в опубликованном им заявлении в соцсети X. По словам премьера, он обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Белом доме, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Харрис заявил, что обсудит этот вопрос с коллегами из Евросоюза на следующей неделе на встрече Европейского совета и будет призывать к немедленному прекращению огня для выполнения резолюции ООН 1701. В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241007/oon-1976667540.html
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в мире, израиль, ливан, ирландия, джо байден, антониу гутерреш, оон, хезболла, европейский совет, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Ирландия, Джо Байден, Антониу Гутерреш, ООН, Хезболла, Европейский совет, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН

Премьер Ирландии Харрис призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев в Ливане

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал Израиль прекратить обстрел позиций Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в рядах которых служат, в частности, ирландские солдаты.
"Израиль должен прекратить обстрелы миротворцев ООН, несущих службу в составе ВСООНЛ в Ливане. Израиль должен прислушаться к голосу и озабоченности международного сообщества", - говорится в опубликованном им заявлении в соцсети X.
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, пишет NYT
7 октября, 02:48
По словам премьера, он обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Белом доме, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Харрис заявил, что обсудит этот вопрос с коллегами из Евросоюза на следующей неделе на встрече Европейского совета и будет призывать к немедленному прекращению огня для выполнения резолюции ООН 1701.
В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
11 октября, 13:42
 
В миреИзраильЛиванИрландияДжо БайденАнтониу ГутеррешООНХезболлаЕвропейский советОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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