Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН
Премьер Ирландии Харрис призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал Израиль прекратить обстрел позиций Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в рядах которых служат, в частности, ирландские солдаты.
"Израиль должен прекратить обстрелы миротворцев ООН, несущих службу в составе ВСООНЛ в Ливане. Израиль должен прислушаться к голосу и озабоченности международного сообщества", - говорится в опубликованном им заявлении в соцсети X.
Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, пишет NYT
7 октября, 02:48
По словам премьера, он обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Белом доме, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Харрис заявил, что обсудит этот вопрос с коллегами из Евросоюза на следующей неделе на встрече Европейского совета и будет призывать к немедленному прекращению огня для выполнения резолюции ООН 1701.
В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
11 октября, 13:42