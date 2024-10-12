https://ria.ru/20241012/irlandiya-1977735515.html

Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН

Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН - РИА Новости, 12.10.2024

Премьер Ирландии призвал Израиль прекратить обстрелы миротворцев ООН

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал Израиль прекратить обстрел позиций Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в рядах которых служат, в... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:11

2024-10-12T14:11

2024-10-12T14:11

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис призвал Израиль прекратить обстрел позиций Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ), в рядах которых служат, в частности, ирландские солдаты. "Израиль должен прекратить обстрелы миротворцев ООН, несущих службу в составе ВСООНЛ в Ливане. Израиль должен прислушаться к голосу и озабоченности международного сообщества", - говорится в опубликованном им заявлении в соцсети X. По словам премьера, он обсудил эту ситуацию с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Белом доме, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Харрис заявил, что обсудит этот вопрос с коллегами из Евросоюза на следующей неделе на встрече Европейского совета и будет призывать к немедленному прекращению огня для выполнения резолюции ООН 1701. В четверг пресс-служба Временных сил ООН в южном Ливане (ВСООНЛ) заявила, что штаб-квартира и ряд наблюдательных постов миротворцев на юге Ливана подвергаются систематическим обстрелам со стороны Израиля, несколько миротворцев получили ранения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241007/oon-1976667540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, ирландия, джо байден, антониу гутерреш, оон, хезболла, европейский совет, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024