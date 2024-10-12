https://ria.ru/20241012/iran-1977761726.html
Иран готов создать воздушный коридор для доставки гумпомощи в Бейрут
Иран готов создать воздушный коридор для доставки гумпомощи в Бейрут - РИА Новости, 12.10.2024
Иран готов создать воздушный коридор для доставки гумпомощи в Бейрут
Иран готов создать воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в Бейрут на фоне осуществления Израилем наземной операции против сил ливанского движения... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T18:24
2024-10-12T18:24
2024-10-12T18:24
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ТЕГЕРАН, 12 окт - РИА Новости. Иран готов создать воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в Бейрут на фоне осуществления Израилем наземной операции против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Галибаф перед своей поездкой в Швейцарию для участия в начинающейся завтра Межпарламентской Ассамблее (МПА) посетил Бейрут. Сегодня вечером спикер парламента покинет столицу Ливана и направится в Женеву. Основной темой переговоров и выступлений спикера на МПА будет ситуация в регионе и конфликт между Израилем и Ливаном. "Исламская Республика (Иран - ред.) готова… чтобы правительство организовало воздушный коридор в Бейрут, чтобы мы смогли хорошо и четко организовать здесь (гуманитарную - ред.) помощь… под контролем правительства (Ливана - ред.)… для людей, пострадавших от бомбардировок", - сказал спикер на брифинге после переговоров. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html
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в мире, ливан, израиль, иран, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут
Иран готов создать воздушный коридор для доставки гумпомощи в Бейрут
Иран готов создать воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в Ливан
ТЕГЕРАН, 12 окт - РИА Новости. Иран готов создать воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи в Бейрут на фоне осуществления Израилем наземной операции против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
Галибаф перед своей поездкой в Швейцарию
для участия в начинающейся завтра Межпарламентской Ассамблее (МПА) посетил Бейрут. Сегодня вечером спикер парламента покинет столицу Ливана и направится в Женеву
. Основной темой переговоров и выступлений спикера на МПА будет ситуация в регионе и конфликт между Израилем и Ливаном.
"Исламская Республика (Иран - ред.) готова… чтобы правительство организовало воздушный коридор в Бейрут, чтобы мы смогли хорошо и четко организовать здесь (гуманитарную - ред.) помощь… под контролем правительства (Ливана - ред.)… для людей, пострадавших от бомбардировок", - сказал спикер на брифинге после переговоров.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.