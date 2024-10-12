https://ria.ru/20241012/instruktsii-1977784708.html

Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны

Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны - РИА Новости, 12.10.2024

Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны

Финляндия и Швеция с ноября начнут снабжать граждан обновленными инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщает газета Helsingin... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T23:39

2024-10-12T23:39

2024-10-12T23:39

в мире

финляндия

швеция

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия и Швеция с ноября начнут снабжать граждан обновленными инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена."В Финляндии 18 ноября будет запущен сайт с большим объемом информации о подготовке к кризисам, собранной из разных источников. В тот же день Швеция начинает раздавать своим гражданам брошюры с инструкциями о том, как следует действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации", - говорится в публикации.Койстинен отмечает, что готовность граждан к кризисным ситуациям вызвала обеспокоенность властей в обеих странах.Уточняется, что в Финляндии несколько организаций уже проводят работу по обеспечению готовности к кризисным ситуациям, а в Швеции первые подобные инструкции опубликовали еще во время Второй мировой войны.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680569.html

https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html

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в мире, финляндия, швеция