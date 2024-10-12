Рейтинг@Mail.ru
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/instruktsii-1977784708.html
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны - РИА Новости, 12.10.2024
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны
Финляндия и Швеция с ноября начнут снабжать граждан обновленными инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщает газета Helsingin... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T23:39
2024-10-12T23:39
в мире
финляндия
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия и Швеция с ноября начнут снабжать граждан обновленными инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена."В Финляндии 18 ноября будет запущен сайт с большим объемом информации о подготовке к кризисам, собранной из разных источников. В тот же день Швеция начинает раздавать своим гражданам брошюры с инструкциями о том, как следует действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации", - говорится в публикации.Койстинен отмечает, что готовность граждан к кризисным ситуациям вызвала обеспокоенность властей в обеих странах.Уточняется, что в Финляндии несколько организаций уже проводят работу по обеспечению готовности к кризисным ситуациям, а в Швеции первые подобные инструкции опубликовали еще во время Второй мировой войны.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680569.html
https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, швеция
В мире, Финляндия, Швеция
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны

Жителям Финляндии и Швеции раздадут инструкции на случай войны

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии
Флаги Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Финляндия и Швеция с ноября начнут снабжать граждан обновленными инструкции по подготовке к войне и другим кризисным ситуациям, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на директора по связям с общественностью Министерства внутренних дел Финляндии Эрикку Койстинена.
"В Финляндии 18 ноября будет запущен сайт с большим объемом информации о подготовке к кризисам, собранной из разных источников. В тот же день Швеция начинает раздавать своим гражданам брошюры с инструкциями о том, как следует действовать в случае войны или чрезвычайной ситуации", - говорится в публикации.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Финляндии предупредили о риске мировой войны из-за Украины
17 мая, 14:32
Койстинен отмечает, что готовность граждан к кризисным ситуациям вызвала обеспокоенность властей в обеих странах.
Уточняется, что в Финляндии несколько организаций уже проводят работу по обеспечению готовности к кризисным ситуациям, а в Швеции первые подобные инструкции опубликовали еще во время Второй мировой войны.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
Москва указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Шведские военные во время церемонии поднятия флага НАТО перед штабом вооруженных сил Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Стало известно, как Швеция готовится к войне с Россией
12 марта, 09:57
 
В миреФинляндияШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала