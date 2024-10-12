https://ria.ru/20241012/inkubator-1977751095.html

В медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных

В медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных - РИА Новости, 12.10.2024

В медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных

В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 23 инкубатора для новорожденных, они нужны для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:48

2024-10-12T16:48

2024-10-12T16:49

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здоровье - общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 23 инкубатора для новорожденных, они нужны для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также рожденных раньше положенного срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Инкубаторы поступили на сумму почти 94 миллиона рублей и до конца года планируется доставить еще 37 единиц. "В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Медтехника поступила в четыре медицинских организации - в Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства (ГБУЗ МО "МОЦОМД"), ГБУЗ Московской области "Клинская больница" и ГБУЗ МО "Серпуховской родильный дом". Аппараты закуплены благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев