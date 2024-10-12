https://ria.ru/20241012/inkubator-1977751095.html
В медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных
В медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных - РИА Новости, 12.10.2024
В медучреждения Подмосковья поступило 23 инкубатора для новорожденных
В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 23 инкубатора для новорожденных, они нужны для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:48
2024-10-12T16:48
2024-10-12T16:49
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101044/84/1010448400_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_6653fd86b91898f8fd7895908c2d1718.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 23 инкубатора для новорожденных, они нужны для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также рожденных раньше положенного срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Инкубаторы поступили на сумму почти 94 миллиона рублей и до конца года планируется доставить еще 37 единиц. "В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Медтехника поступила в четыре медицинских организации - в Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства (ГБУЗ МО "МОЦОМД"), ГБУЗ Московской области "Клинская больница" и ГБУЗ МО "Серпуховской родильный дом". Аппараты закуплены благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101044/84/1010448400_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_c9b089cb5ddbfe3e1471db5cbdeeb60e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Андрей Воробьев
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В медучреждения Подмосковья с начала года поступило 23 инкубатора для новорожденных, они нужны для выхаживания и лечения детей с различными патологиями, а также рожденных раньше положенного срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Инкубаторы поступили на сумму почти 94 миллиона рублей и до конца года планируется доставить еще 37 единиц.
"В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Медтехника поступила в четыре медицинских организации - в Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства (ГБУЗ МО "МОЦОМД"), ГБУЗ Московской области "Клинская больница" и ГБУЗ МО "Серпуховской родильный дом".
Аппараты закуплены благодаря национальному проекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.