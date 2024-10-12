https://ria.ru/20241012/inflyatsiya-1977701648.html
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране - РИА Новости, 12.10.2024
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране
Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T01:50
2024-10-12T01:50
2024-10-12T01:50
россия
марат хуснуллин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_a86a4283a55c333b98e21e1a778dddcb.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Победа над инфляцией в России - это кросс-функциональная задача. Только ЦБ ее не достигнуть или достигнуть с этим очень высоким уровнем процентных ставок надолго… Я бы приветствовал, если где-то на уровне президента и администрации президента по согласованному алгоритму провозгласили бы регулярный совещательный орган по инфляции", - сказал Пьянов в эфире телеканала "Россия 24". В качестве примера он привел форму проектного комитета в банке, который может быть создан, если в банке есть "кросс-функциональная область" на "пересечении" нескольких подразделений, например финансов, ИТ, юристов. Также он упомянул как пример и штабы по строительству дорог. "Хуснуллин (вице-премьер России Марат Хуснуллин - ред.) же проводит штабы по стройке дорог… По сути, я думаю, все заинтересованы, чтобы победа над инфляцией произошла быстрее и с меньшими процентными ставками… Хотите помочь, хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, (тогда - ред.) мне нужна помощь от бюджета, мне нужна помощь от ФАС, мне нужна помощь от регуляторов других отраслей соответственно, и давайте соберем своего рода совет экономической безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20241002/tsb-1975924481.html
https://ria.ru/20240924/inflyatsiya-1974455307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6b045691a314b91062fb28ff2e894a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марат хуснуллин, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Марат Хуснуллин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране
ВТБ: для победы над инфляцией нужно создать регулярный совещательный орган