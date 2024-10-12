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В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране - РИА Новости, 12.10.2024
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01:50 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/inflyatsiya-1977701648.html
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране - РИА Новости, 12.10.2024
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране
Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T01:50
2024-10-12T01:50
россия
марат хуснуллин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Победа над инфляцией в России - это кросс-функциональная задача. Только ЦБ ее не достигнуть или достигнуть с этим очень высоким уровнем процентных ставок надолго… Я бы приветствовал, если где-то на уровне президента и администрации президента по согласованному алгоритму провозгласили бы регулярный совещательный орган по инфляции", - сказал Пьянов в эфире телеканала "Россия 24". В качестве примера он привел форму проектного комитета в банке, который может быть создан, если в банке есть "кросс-функциональная область" на "пересечении" нескольких подразделений, например финансов, ИТ, юристов. Также он упомянул как пример и штабы по строительству дорог. "Хуснуллин (вице-премьер России Марат Хуснуллин - ред.) же проводит штабы по стройке дорог… По сути, я думаю, все заинтересованы, чтобы победа над инфляцией произошла быстрее и с меньшими процентными ставками… Хотите помочь, хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, (тогда - ред.) мне нужна помощь от бюджета, мне нужна помощь от ФАС, мне нужна помощь от регуляторов других отраслей соответственно, и давайте соберем своего рода совет экономической безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20241002/tsb-1975924481.html
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россия, марат хуснуллин, центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Марат Хуснуллин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
В ВТБ назвали способ победить инфляцию в стране

ВТБ: для победы над инфляцией нужно создать регулярный совещательный орган

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Необходимо создать на высоком уровне регулярный совещательный орган для борьбы с высокой инфляцией, сказал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Победа над инфляцией в России - это кросс-функциональная задача. Только ЦБ ее не достигнуть или достигнуть с этим очень высоким уровнем процентных ставок надолго… Я бы приветствовал, если где-то на уровне президента и администрации президента по согласованному алгоритму провозгласили бы регулярный совещательный орган по инфляции", - сказал Пьянов в эфире телеканала "Россия 24".
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В качестве примера он привел форму проектного комитета в банке, который может быть создан, если в банке есть "кросс-функциональная область" на "пересечении" нескольких подразделений, например финансов, ИТ, юристов. Также он упомянул как пример и штабы по строительству дорог.
"Хуснуллин (вице-премьер России Марат Хуснуллин - ред.) же проводит штабы по стройке дорог… По сути, я думаю, все заинтересованы, чтобы победа над инфляцией произошла быстрее и с меньшими процентными ставками… Хотите помочь, хотите быстрее победы над инфляцией с меньшими процентными ставками, (тогда - ред.) мне нужна помощь от бюджета, мне нужна помощь от ФАС, мне нужна помощь от регуляторов других отраслей соответственно, и давайте соберем своего рода совет экономической безопасности", - добавил он.
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РоссияМарат ХуснуллинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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