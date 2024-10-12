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СК возбудил дело после взрыва на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
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17:11 12.10.2024 (обновлено: 17:19 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977756063.html
СК возбудил дело после взрыва на АЗС в Грозном
СК возбудил дело после взрыва на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
СК возбудил дело после взрыва на АЗС в Грозном
После пожара на заправке в Грозном возбуждено дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:11
2024-10-12T17:19
взрыв на азс в грозном
происшествия
россия
грозный
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После пожара на заправке в Грозном возбуждено дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили РИА Новости в СК РФ."Сегодня на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошло возгорание, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних... По данному факту СУСК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.Ведомство добавило, что в рамках расследования устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977754703.html
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взрыв на азс в грозном, происшествия, россия, грозный, следственный комитет россии (ск рф)
Взрыв на АЗС в Грозном, Происшествия, Россия, Грозный, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после взрыва на АЗС в Грозном

После взрыва на АЗС в Грозном возбуждено дело об оказании небезопасных услуг

© МЧС России/TelegramТушение пожара на заправке в Грозном
Тушение пожара на заправке в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на заправке в Грозном
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После пожара на заправке в Грозном возбуждено дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Сегодня на автозаправочной станции в Байсангуровском районе города Грозного произошло возгорание, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних... По данному факту СУСК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что в рамках расследования устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица.
Взрыв на заправке в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров
Вчера, 17:02
 
Взрыв на АЗС в ГрозномПроисшествияРоссияГрозныйСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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