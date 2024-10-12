https://ria.ru/20241012/groznyy-1977754703.html
Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров
Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров - РИА Новости, 12.10.2024
Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров
Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:02
2024-10-12T17:02
2024-10-12T17:08
грозный
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977744704_14:0:1301:724_1920x0_80_0_0_746b65863f288bad3700b3459a73a46a.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. По последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей.
https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977744704_175:0:1140:724_1920x0_80_0_0_156ba2ba2645817787e1f71de1bbce06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Грозный, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров
МЧС России: площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров