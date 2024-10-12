https://ria.ru/20241012/groznyy-1977754703.html

Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров - РИА Новости, 12.10.2024

Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров

Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:02

2024-10-12T17:02

2024-10-12T17:08

грозный

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Площадь пожара на АЗС в Грозном составила 900 квадратных метров, сообщило МЧС России в Telegram-канале."Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. По последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей.

https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html

грозный

россия

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2024

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