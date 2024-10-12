https://ria.ru/20241012/groznyy-1977751580.html

Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном

Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024

Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном

Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном, передает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:54

2024-10-12T16:54

2024-10-12T17:05

происшествия

грозный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном, передает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. В результате ЧП погибли четыре человека, из них двое детей. "Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля (надзора)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html

грозный

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