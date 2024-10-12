https://ria.ru/20241012/groznyy-1977751580.html
Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном
Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном
Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном, передает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:54
2024-10-12T16:54
2024-10-12T17:05
происшествия
грозный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751852_0:4:1247:705_1920x0_80_0_0_82571c0202d78c08c62d2ecefb639178.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Прокуратурой Чечни организована проверка после взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном, передает пресс-служба прокуратуры республики. Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением. В результате ЧП погибли четыре человека, из них двое детей. "Организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля (надзора)", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751852_151:0:1096:709_1920x0_80_0_0_2ebc29da09b4cd31c9298298901bf3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
Прокуратура начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном
Чеченская прокуратура начала проверку после взрыва цистерны с топливом на АЗС