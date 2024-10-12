https://ria.ru/20241012/groznyy-1977748567.html
Обращений в больницу после взрыва на АЗС в Грозном не поступало
Обращений в больницу после взрыва на АЗС в Грозном не поступало - РИА Новости, 12.10.2024
Обращений в больницу после взрыва на АЗС в Грозном не поступало
На месте взрыва цистерны с топливом находятся бригады скорой помощи, в настоящий момент никто не обратился в больницу, сообщает минздрав Чечни. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:34
2024-10-12T16:34
2024-10-12T17:05
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. На месте взрыва цистерны с топливом находятся бригады скорой помощи, в настоящий момент никто не обратился в больницу, сообщает минздрав Чечни. "На месте находятся бригады скорой помощи. На данный момент еще никто не обратился в больницу. Официально пострадавшие не зарегистрированы", - передает пресс-служба минздрава региона. Ранее МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html
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происшествия, россия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Россия, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
Обращений в больницу после взрыва на АЗС в Грозном не поступало
На месте взрыва цистерны с топливом в Грозном находятся бригады скорой помощи