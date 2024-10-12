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На месте взрыва в Грозном работают следователи - РИА Новости, 12.10.2024
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16:31 12.10.2024 (обновлено: 17:32 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977748200.html
На месте взрыва в Грозном работают следователи
На месте взрыва в Грозном работают следователи - РИА Новости, 12.10.2024
На месте взрыва в Грозном работают следователи
На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:31
2024-10-12T17:32
происшествия
грозный
россия
взрыв на азс в грозном
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике."В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщает пресс-служба регионального следкома.
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происшествия, грозный, россия, взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, Взрыв на АЗС в Грозном
На месте взрыва в Грозном работают следователи

На месте взрыва на АЗС в Грозном работают следователи СУ СКР по Чечне

© МЧС России/TelegramТушение пожара на заправке в Грозном
Тушение пожара на заправке в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на заправке в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщает пресс-служба регионального следкома.
Сотрудники МЧС устраняют последствия на месте взрыва цистерны с топливом на АЗС в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Спасатели устраняют последствия взрыва цистерны на АЗС в Грозном
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияГрозныйРоссияВзрыв на АЗС в Грозном
 
 
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