https://ria.ru/20241012/groznyy-1977748200.html
На месте взрыва в Грозном работают следователи
На месте взрыва в Грозном работают следователи - РИА Новости, 12.10.2024
На месте взрыва в Грозном работают следователи
На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:31
2024-10-12T16:31
2024-10-12T17:32
происшествия
грозный
россия
взрыв на азс в грозном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751830_2:0:1252:703_1920x0_80_0_0_851bd6c6cf30d437b4d62ad167365fe3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике."В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщает пресс-служба регионального следкома.
https://ria.ru/20241012/vzryv-1977748308.html
грозный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977751830_158:0:1095:703_1920x0_80_0_0_03ad729167c7376c373c129f52ccafc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, россия, взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, Взрыв на АЗС в Грозном
На месте взрыва в Грозном работают следователи
На месте взрыва на АЗС в Грозном работают следователи СУ СКР по Чечне