https://ria.ru/20241012/groznyy-1977748200.html

На месте взрыва в Грозном работают следователи

На месте взрыва в Грозном работают следователи - РИА Новости, 12.10.2024

На месте взрыва в Грозном работают следователи

На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:31

2024-10-12T16:31

2024-10-12T17:32

происшествия

грозный

россия

взрыв на азс в грозном

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. На месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба СУСК по республике."В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа СУ СКР по Чеченской Республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщает пресс-служба регионального следкома.

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