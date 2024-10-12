https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html

На АЗС в Грозном прогремел взрыв

На АЗС в Грозном прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024

На АЗС в Грозном прогремел взрыв

Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли четыре человека, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:00

2024-10-12T16:00

2024-10-12T17:27

происшествия

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли четыре человека, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением", — говорится в публикации.На месте происшествия работают 35 спасателей и семь единиц техники.Позднее в ведомстве уточнили, что при взрыве погибли четыре человека, включая двух детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента незначительные ожоги и травмы также получили пять человек, им оказали помощь на месте.Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

https://ria.ru/20240928/azs-1975273883.html

грозный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв на АЗС в Грозном ❗️Взрыв цистерны с газом с последующим горением произошел в Грозном, информация о пострадавших уточняется, сообщает МЧС 2024-10-12T16:00 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном