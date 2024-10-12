https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html
На АЗС в Грозном прогремел взрыв
На АЗС в Грозном прогремел взрыв - РИА Новости, 12.10.2024
На АЗС в Грозном прогремел взрыв
Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли четыре человека, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:00
2024-10-12T16:00
2024-10-12T17:27
происшествия
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977745755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed3090538ed81cbae1579abc4a10e2cd.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли четыре человека, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением", — говорится в публикации.На месте происшествия работают 35 спасателей и семь единиц техники.Позднее в ведомстве уточнили, что при взрыве погибли четыре человека, включая двух детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента незначительные ожоги и травмы также получили пять человек, им оказали помощь на месте.Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
https://ria.ru/20240928/azs-1975273883.html
грозный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977745755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_88a21e1532c61a583d6b95381315d914.jpg
Взрыв на АЗС в Грозном
❗️Взрыв цистерны с газом с последующим горением произошел в Грозном, информация о пострадавших уточняется, сообщает МЧС
2024-10-12T16:00
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
На АЗС в Грозном прогремел взрыв
На АЗС в Грозном взорвалась цистерна
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном, погибли четыре человека, сообщило МЧС в Telegram-канале
.
«
"В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением", — говорится в публикации.
На месте происшествия работают 35 спасателей и семь единиц техники.
Позднее в ведомстве уточнили, что при взрыве погибли четыре человека, включая двух детей. Пожар удалось ликвидировать, проводится проливка и разборка конструкций.
Как сообщили в региональном Минздраве, в результате инцидента незначительные ожоги и травмы также получили пять человек, им оказали помощь на месте.
Глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию под личный контроль. Он пообещал, что всех виновных привлекут к ответственности. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.