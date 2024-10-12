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В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.10.2024
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10:26 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977718739.html
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.10.2024
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Горловке в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:26
2024-10-12T10:26
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака ударным дроном по Никитовскому району города произошла в 09.00. Кроме того, ранее, в 02.10, украинские войска выпустили по Горловке два снаряда "натовского" калибра 155 мм. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977699393.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака ударным дроном по Никитовскому району города произошла в 09.00. Кроме того, ранее, в 02.10, украинские войска выпустили по Горловке два снаряда "натовского" калибра 155 мм.
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"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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