https://ria.ru/20241012/gorlovka-1977718739.html

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.10.2024

В Горловке при атаке беспилотника пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Горловке в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:26

2024-10-12T10:26

2024-10-12T10:26

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в субботу при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), атака ударным дроном по Никитовскому району города произошла в 09.00. Кроме того, ранее, в 02.10, украинские войска выпустили по Горловке два снаряда "натовского" калибра 155 мм. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977699393.html

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, происшествия