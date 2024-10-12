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"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 12.10.2024
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10:20 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/gazprom-1977718268.html
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме - РИА Новости, 12.10.2024
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,3 миллиона кубометров на 12... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:20
2024-10-12T10:20
экономика
украина
курская область
европа
сергей куприянов
валерий герасимов
газпром
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,3 миллиона кубометров на 12 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",- 42,3 миллиона кубометров на 12 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240901/gaz-1969787453.html
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экономика, украина, курская область, европа, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз
Экономика, Украина, Курская область, Европа, Сергей Куприянов, Валерий Герасимов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в объеме 42,3 миллиона кубометров

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,3 миллиона кубометров на 12 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",- 42,3 миллиона кубометров на 12 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Подача газа через Украину на ГИС "Суджа" происходит почти на максимуме
1 сентября, 10:53
Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Подача газа через Украину на ГИС "Суджа" близка к максимуму
25 августа, 14:21
 
ЭкономикаУкраинаКурская областьЕвропаСергей КуприяновВалерий ГерасимовГазпромВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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