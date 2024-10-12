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В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе - РИА Новости, 12.10.2024
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17:43 12.10.2024 (обновлено: 17:49 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/gaza-1977759243.html
В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе
В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе - РИА Новости, 12.10.2024
В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе
Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что 90% детей, проживающих в секторе Газа, страдают от нехватки еды. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:43
2024-10-12T17:49
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что 90% детей, проживающих в секторе Газа, страдают от нехватки еды. "В течение последних 12 месяцев люди в секторе Газа терпят голод, а 90% детей страдают от нехватки еды. Человеческие страдания не должны быть нормализованы", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х. Организация также вновь подчеркнула необходимость работы над прекращением этого продолжающегося кризиса. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241011/gumanitarnaya_pomosch-1977508524.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе

Красный Полумесяц: 90% детей в секторе Газа страдают от нехватки еды

© РИА НовостиПалестинский ребенок в секторе Газа
Палестинский ребенок в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
Палестинский ребенок в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что 90% детей, проживающих в секторе Газа, страдают от нехватки еды.
"В течение последних 12 месяцев люди в секторе Газа терпят голод, а 90% детей страдают от нехватки еды. Человеческие страдания не должны быть нормализованы", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х.
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Организация также вновь подчеркнула необходимость работы над прекращением этого продолжающегося кризиса.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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