В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе
Красный Полумесяц: 90% детей в секторе Газа страдают от нехватки еды
Палестинский ребенок в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что 90% детей, проживающих в секторе Газа, страдают от нехватки еды.
"В течение последних 12 месяцев люди в секторе Газа терпят голод, а 90% детей страдают от нехватки еды. Человеческие страдания не должны быть нормализованы", - написала организация в своём аккаунте в социальной сети Х.
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Организация также вновь подчеркнула необходимость работы над прекращением этого продолжающегося кризиса.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли почти 42 тысячи человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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