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Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома - РИА Новости, 12.10.2024
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10:53 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/feodosiya-1977720451.html
Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома
Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома - РИА Новости, 12.10.2024
Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:53
2024-10-12T10:53
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. "Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек – жители микрорайона Северный и ул. Геологической", - написал Ткаченко. По его словам, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят, работа по ликвидации последствий возгорания продолжается. "Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала , сохраняются. При этом, по маршруту №2 продлено движение автобусов до остановки "Заготзерно", - подчеркнул глава города. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977547789.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), феодосия
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Феодосия
Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители Феодосии вернулись в свои дома

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась.
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"Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек – жители микрорайона Северный и ул. Геологической", - написал Ткаченко.
По его словам, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят, работа по ликвидации последствий возгорания продолжается.
"Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала , сохраняются. При этом, по маршруту №2 продлено движение автобусов до остановки "Заготзерно", - подчеркнул глава города.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
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