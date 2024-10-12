https://ria.ru/20241012/feodosiya-1977720451.html

Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома

Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома - РИА Новости, 12.10.2024

Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома

Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:53

2024-10-12T10:53

2024-10-12T10:53

происшествия

сергей аксенов (политик)

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу Ткаченко сообщил, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. "Вчера эвакуированные жители активно возвращались в свои дома. К 20 часам вечера в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек – жители микрорайона Северный и ул. Геологической", - написал Ткаченко. По его словам, режим чрезвычайной ситуации техногенного характера пока не снят, работа по ликвидации последствий возгорания продолжается. "Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала , сохраняются. При этом, по маршруту №2 продлено движение автобусов до остановки "Заготзерно", - подчеркнул глава города. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром 7 октября. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.

https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977547789.html

https://ria.ru/20241012/pozhar-1977717047.html

феодосия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергей аксенов (политик), феодосия