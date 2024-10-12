https://ria.ru/20241012/feodosija-1977721441.html

В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе

В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе - РИА Новости, 12.10.2024

В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе

В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T11:14

2024-10-12T11:14

2024-10-12T11:14

происшествия

феодосия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале. В пятницу Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. Эвакуированные жители близлежащих улиц начали возвращаться домой. "Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей", - написал Ткаченко. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром в понедельник. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.

https://ria.ru/20241011/feodosija-1977548366.html

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феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)