В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе
В Феодосии эвакуированные после пожара на нефтебазе жители возвращаются домой
© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.
В пятницу Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. Эвакуированные жители близлежащих улиц начали возвращаться домой.
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"Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей", - написал Ткаченко.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром в понедельник. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.