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В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе - РИА Новости, 12.10.2024
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11:14 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/feodosija-1977721441.html
В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе
В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе - РИА Новости, 12.10.2024
В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе
В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:14
2024-10-12T11:14
происшествия
феодосия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале. В пятницу Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. Эвакуированные жители близлежащих улиц начали возвращаться домой. "Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей", - написал Ткаченко. Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром в понедельник. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
https://ria.ru/20241011/feodosija-1977548366.html
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происшествия, феодосия, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Феодосия, Сергей Аксенов (политик)
В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе

В Феодосии эвакуированные после пожара на нефтебазе жители возвращаются домой

© Фото : РИА Новости КрымСитауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : РИА Новости Крым
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. В Феодосии приступили к оценке ущерба, причинённого имуществу местных жителей пожаром на нефтебазе, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.
В пятницу Ткаченко сообщал, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось. Ситуация стабилизировалась. Эвакуированные жители близлежащих улиц начали возвращаться домой.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Пожар внутри четырех резервуаров на нефтебазе в Феодосии потушили
11 октября, 11:22
"Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей", - написал Ткаченко.
Власти Крыма сообщали о возгорании на площади 800 квадратных метров на нефтебазе в Феодосии утром в понедельник. Позже площадь пожара увеличилась до 2,5 тысяч квадратных метров. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. С близлежащих улиц эвакуировали свыше тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.
Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ
11 октября, 11:20
 
ПроисшествияФеодосияСергей Аксенов (политик)
 
 
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