https://ria.ru/20241012/evakuatsiya-1977750933.html

Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой

Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой - РИА Новости, 12.10.2024

Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой

Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:48

2024-10-12T16:48

2024-10-12T16:48

происшествия

краснодарский край

приморско-ахтарск

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В субботу власти региона информировали о том, что фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали. "Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении. Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что минувшей ночью повреждены дома в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html

https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html

краснодарский край

приморско-ахтарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев