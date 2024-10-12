https://ria.ru/20241012/evakuatsiya-1977750933.html
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой - РИА Новости, 12.10.2024
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой
Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:48
2024-10-12T16:48
2024-10-12T16:48
происшествия
краснодарский край
приморско-ахтарск
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В субботу власти региона информировали о том, что фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали. "Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении. Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что минувшей ночью повреждены дома в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.
https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html
https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html
краснодарский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой
Эвакуированным после атаки БПЛА на Кубань жителям разрешили вернуться домой