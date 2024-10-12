Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/evakuatsiya-1977750933.html
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой - РИА Новости, 12.10.2024
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой
Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:48
2024-10-12T16:48
происшествия
краснодарский край
приморско-ахтарск
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В субботу власти региона информировали о том, что фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали. "Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении. Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что минувшей ночью повреждены дома в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.
https://ria.ru/20241011/kuban-1977564265.html
https://ria.ru/20241012/povrezhdeniya-1977708028.html
краснодарский край
приморско-ахтарск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, приморско-ахтарск, вениамин кондратьев
Происшествия, Краснодарский край, Приморско-Ахтарск, Вениамин Кондратьев
Эвакуированным жителям Приморско-Ахтарска разрешили вернуться домой

Эвакуированным после атаки БПЛА на Кубань жителям разрешили вернуться домой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Жителям Приморско-Ахтарска, эвакуированным в результате обнаружения фрагмента БПЛА с неразорвавшейся частью, разрешили вернуться домой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В субботу власти региона информировали о том, что фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе дома в Приморско-Ахтарске на Кубани, жителей двух ближайших домов эвакуировали.
Обломки упавшего объекта на берегу Краснодарского водохранилища вблизи станицы Старокорсунской - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На Кубани нашли обломки упавшего объекта
11 октября, 12:17
"Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры", - говорится в сообщении.
Губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что минувшей ночью повреждены дома в двух районах Краснодарского края из-за атаки украинских беспилотников, пострадавших нет.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае повреждены дома
Вчера, 06:16
 
ПроисшествияКраснодарский крайПриморско-АхтарскВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала