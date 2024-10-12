https://ria.ru/20241012/eskalatsiya-1977738063.html

В Германии предупредили об угрозе ядерной эскалации на Украине из-за НАТО

В Германии предупредили об угрозе ядерной эскалации на Украине из-за НАТО - РИА Новости, 12.10.2024

В Германии предупредили об угрозе ядерной эскалации на Украине из-за НАТО

Всё большая вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации, заявила депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:42

2024-10-12T14:42

2024-10-12T14:43

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Всё большая вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине может привести к ядерной эскалации, заявила депутат бундестага и глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. "Если НАТО станет участником войны на Украине, наступит момент, когда Россия также атакует военные объекты на территории НАТО. И тогда этот конфликт очень быстро перерастет в ядерный, потому что это единственная область, в которой Россия не уступает НАТО", - заявила она. По словам Вагенкнехт, именно по этой причине "невероятно опасным" является то, что Германия позволяет себя втягивать всё глубже в этот конфликт. Депутат напомнила, что до начала конфликта на Украине там находились 4000 солдат НАТО, у границ с РФ были размещены 12 баз ЦРУ и проводились общие учения на Черном море. "Вовлечение в американскую военную зону влияния шла полным ходом. Русские начали войну, пока, с их точки зрения, не стало слишком поздно", - добавила она. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Путин ранее на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.

https://ria.ru/20241012/voyna-1977703525.html

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россия, украина, германия, сара вагенкнехт, владимир путин, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире