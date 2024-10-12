https://ria.ru/20241012/ekaterinburg-1977737058.html
В Екатеринбурге около 20 детей обратились за медпомощью из-за отравления
В Екатеринбурге около 20 детей обратились за медпомощью из-за отравления - РИА Новости, 12.10.2024
В Екатеринбурге около 20 детей обратились за медпомощью из-за отравления
Около 20 детей обратились за медицинской помощью из-за резкого ухудшения здоровья, начата проверка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:34
2024-10-12T14:34
2024-10-12T14:34
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Около 20 детей обратились за медицинской помощью из-за резкого ухудшения здоровья, начата проверка, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, жалобы на ухудшение состояния, в том числе на недомогание и рвоту, поступили от порядка 20 учеников школы №79 в уральской столице. "В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241005/otravlenie-1976490599.html
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), екатеринбург, россия
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Екатеринбург, Россия
В Екатеринбурге около 20 детей обратились за медпомощью из-за отравления
В Екатеринбурге около 20 школьников пожаловались на резкое ухудшение здоровья