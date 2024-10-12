https://ria.ru/20241012/efimov-1977700404.html

Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г

Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г - РИА Новости, 12.10.2024

Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г

С начала года в Москве инвесторы по договорам участия возвели девять образовательных объектов: три школы и шесть детских садов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T12:08

2024-10-12T12:08

2024-10-12T12:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С начала года в Москве инвесторы по договорам участия возвели девять образовательных объектов: три школы и шесть детских садов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новые образовательные объекты появились в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах столицы. В общей сложности они рассчитаны более чем на три тысячи мест для учеников школ и примерно на 1,5 тысячи мест для воспитанников детских садов. Все объекты передаются в столичную систему образования. Они стали важной частью социальной инфраструктуры в районах, где активно развивается новая жилая застройка", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Девелоперы возвели новые объекты в рамках подписанных с Москвой договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Данный формат сотрудничества позволяет городу расширять образовательную инфраструктуру с помощь частных инвесторов.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в районах Люблино и Очаково-Матвеевское было построено три детских сада на 775 мест, в Новомосковском административном округе - три детских сада на 820 мест. Кроме того, три школы с дошкольными отделениями на более чем на три тысячи мест уже открыты.Суммарно на этих площадках инспекторами Мосгосстройнадзора проведено 69 выездных проверок, рассказал глава ведомства Антон Слободчиков. Общая площадь построенных школ – почти 60 тысяч квадратных метров, а детских садов – более 22 тысяч "квадратов", отметил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в столице.

https://ria.ru/20241010/efimov-1977303335.html

https://ria.ru/20241009/efimov-1977251900.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы