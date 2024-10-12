Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С начала года в Москве инвесторы по договорам участия возвели девять образовательных объектов: три школы и шесть детских садов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Новые образовательные объекты появились в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах столицы. В общей сложности они рассчитаны более чем на три тысячи мест для учеников школ и примерно на 1,5 тысячи мест для воспитанников детских садов. Все объекты передаются в столичную систему образования. Они стали важной частью социальной инфраструктуры в районах, где активно развивается новая жилая застройка", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Девелоперы возвели новые объекты в рамках подписанных с Москвой договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Данный формат сотрудничества позволяет городу расширять образовательную инфраструктуру с помощь частных инвесторов.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в районах Люблино и Очаково-Матвеевское было построено три детских сада на 775 мест, в Новомосковском административном округе - три детских сада на 820 мест. Кроме того, три школы с дошкольными отделениями на более чем на три тысячи мест уже открыты.
Суммарно на этих площадках инспекторами Мосгосстройнадзора проведено 69 выездных проверок, рассказал глава ведомства Антон Слободчиков. Общая площадь построенных школ – почти 60 тысяч квадратных метров, а детских садов – более 22 тысяч "квадратов", отметил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в столице.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в столице.
Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу
9 октября, 17:03