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Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г - РИА Новости, 12.10.2024
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12:08 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/efimov-1977700404.html
Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г
Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г - РИА Новости, 12.10.2024
Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г
С начала года в Москве инвесторы по договорам участия возвели девять образовательных объектов: три школы и шесть детских садов, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T12:08
2024-10-12T12:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С начала года в Москве инвесторы по договорам участия возвели девять образовательных объектов: три школы и шесть детских садов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новые образовательные объекты появились в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах столицы. В общей сложности они рассчитаны более чем на три тысячи мест для учеников школ и примерно на 1,5 тысячи мест для воспитанников детских садов. Все объекты передаются в столичную систему образования. Они стали важной частью социальной инфраструктуры в районах, где активно развивается новая жилая застройка", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Девелоперы возвели новые объекты в рамках подписанных с Москвой договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Данный формат сотрудничества позволяет городу расширять образовательную инфраструктуру с помощь частных инвесторов.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в районах Люблино и Очаково-Матвеевское было построено три детских сада на 775 мест, в Новомосковском административном округе - три детских сада на 820 мест. Кроме того, три школы с дошкольными отделениями на более чем на три тысячи мест уже открыты.Суммарно на этих площадках инспекторами Мосгосстройнадзора проведено 69 выездных проверок, рассказал глава ведомства Антон Слободчиков. Общая площадь построенных школ – почти 60 тысяч квадратных метров, а детских садов – более 22 тысяч "квадратов", отметил он.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в столице.
https://ria.ru/20241010/efimov-1977303335.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы возвели в Москве девять образовательных объектов в 2024 г

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. С начала года в Москве инвесторы по договорам участия возвели девять образовательных объектов: три школы и шесть детских садов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Новые образовательные объекты появились в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах столицы. В общей сложности они рассчитаны более чем на три тысячи мест для учеников школ и примерно на 1,5 тысячи мест для воспитанников детских садов. Все объекты передаются в столичную систему образования. Они стали важной частью социальной инфраструктуры в районах, где активно развивается новая жилая застройка", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Ефимов: в Москве на первых этажах новостроек создано 3 тысячи рабочих мест
10 октября, 10:08
Девелоперы возвели новые объекты в рамках подписанных с Москвой договоров участия в развитии инфраструктуры застраиваемой территории. Данный формат сотрудничества позволяет городу расширять образовательную инфраструктуру с помощь частных инвесторов.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в районах Люблино и Очаково-Матвеевское было построено три детских сада на 775 мест, в Новомосковском административном округе - три детских сада на 820 мест. Кроме того, три школы с дошкольными отделениями на более чем на три тысячи мест уже открыты.
Суммарно на этих площадках инспекторами Мосгосстройнадзора проведено 69 выездных проверок, рассказал глава ведомства Антон Слободчиков. Общая площадь построенных школ – почти 60 тысяч квадратных метров, а детских садов – более 22 тысяч "квадратов", отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в столице.
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