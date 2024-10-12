Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве инвесторы и операторы реализуют 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ), семь из них предусматривают строительство гостиниц, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что общая площадь гостиниц составит более 227 тысяч квадратных метров. Вместимость будет достигать от 300 до тысячи номеров.
Отели будут принимать гостей в районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, говорится в пресс-релизе. Также их разместят районах Нижегородский, Ростокино и Свиблово. Точные характеристики гостиниц определят после подготовки и утверждения проектов планировки территорий.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что одну из самых больших гостиниц построят в районе Даниловский. Отель разместят на участке площадью 9,37 гектара