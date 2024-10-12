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Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ - РИА Новости, 12.10.2024
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14:08 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/efimov-1977664957.html
Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ
Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ - РИА Новости, 12.10.2024
Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ
В Москве инвесторы и операторы реализуют 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ), семь из них предусматривают строительство гостиниц, сообщил заммэра... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:08
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
марьина роща
максим гаман
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве инвесторы и операторы реализуют 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ), семь из них предусматривают строительство гостиниц, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что общая площадь гостиниц составит более 227 тысяч квадратных метров. Вместимость будет достигать от 300 до тысячи номеров.Отели будут принимать гостей в районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, говорится в пресс-релизе. Также их разместят районах Нижегородский, Ростокино и Свиблово. Точные характеристики гостиниц определят после подготовки и утверждения проектов планировки территорий.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что одну из самых больших гостиниц построят в районе Даниловский. Отель разместят на участке площадью 9,37 гектара
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , марьина роща, максим гаман
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Марьина роща, Максим Гаман

Ефимов: семь гостиниц построят в Москве по проектам КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Москве инвесторы и операторы реализуют 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ), семь из них предусматривают строительство гостиниц, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что общая площадь гостиниц составит более 227 тысяч квадратных метров. Вместимость будет достигать от 300 до тысячи номеров.
Отели будут принимать гостей в районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, говорится в пресс-релизе. Также их разместят районах Нижегородский, Ростокино и Свиблово. Точные характеристики гостиниц определят после подготовки и утверждения проектов планировки территорий.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что одну из самых больших гостиниц построят в районе Даниловский. Отель разместят на участке площадью 9,37 гектара
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Марьина рощаМаксим Гаман
 
 
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