https://ria.ru/20241012/dagestan-1977762083.html

Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном

Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024

Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном

Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу в связи со взрывом на АЗС в Грозном, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T18:29

2024-10-12T18:29

2024-10-12T18:46

происшествия

грозный

россия

сергей меликов

рамзан кадыров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу в связи со взрывом на АЗС в Грозном, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Трагедия в Грозном - взрыв на АЗС. От имени дагестанцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы знаем об этой беде не понаслышке. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу", - написал Меликов в своем Telegram-канале. Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. По последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html

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