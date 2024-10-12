https://ria.ru/20241012/dagestan-1977762083.html
Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном - РИА Новости, 12.10.2024
Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу в связи со взрывом на АЗС в Грозном, сообщил глава республики Сергей Меликов. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T18:29
2024-10-12T18:29
2024-10-12T18:46
происшествия
грозный
россия
сергей меликов
рамзан кадыров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу в связи со взрывом на АЗС в Грозном, сообщил глава республики Сергей Меликов. "Трагедия в Грозном - взрыв на АЗС. От имени дагестанцев выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы знаем об этой беде не понаслышке. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу", - написал Меликов в своем Telegram-канале. Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. По последним данным ведомства, погибли четыре человека, из них двое детей. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977755369.html
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происшествия, грозный, россия, сергей меликов, рамзан кадыров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, Сергей Меликов, Рамзан Кадыров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
Глава Дагестана предложил помощь Чечне после взрыва на АЗС в Грозном
Меликов: Дагестан готов помочь Чечне в связи со взрывом на АЗС в Грозном