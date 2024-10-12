https://ria.ru/20241012/byudzhet-1977702251.html

Бюджет может получить часть остатков средств от проектов с участием МФО

Бюджет может получить часть остатков средств от проектов с участием МФО - РИА Новости, 12.10.2024

Бюджет может получить часть остатков средств от проектов с участием МФО

Минфин РФ разработал по рекомендации Счетной палаты проект постановления правительства о возврате в федеральный бюджет РФ остатков средств, не использованных... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T02:14

2024-10-12T02:14

2024-10-12T02:14

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

международный банк реконструкции и развития

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минфин РФ разработал по рекомендации Счетной палаты проект постановления правительства о возврате в федеральный бюджет РФ остатков средств, не использованных исполнителями от проектов с участием международных финансовых организаций (МФО), но в силу законодательства вернуть возможно только их часть, такой документ опубликован на портале проектов правовых актов. Счетная палата РФ в конце марта сообщила РИА Новости, что в российском законодательстве не закреплен механизм возврата неиспользованных остатков средств бюджета РФ от проектов с участием международных финансовых организаций. Такую рекомендацию правительству ведомство дало по итогам анализа портфеля займов Международного банка реконструкции и развития, используемых на реализацию проектов в 2017-2021 годах. В этой связи, как говорится в записке к проекту, Минфину было поручено подготовить предложения о внесении дополнений в Бюджетный кодекс РФ. В свою очередь, Минфин РФ указывает, что Бюджетный кодекс устанавливает общие принципы бюджетного законодательства, и его структура не позволяет предусмотреть порядок в самом нормативном правовом акте. Поэтому министерство предложило и согласовало ‎со Счетной палатой реализацию предложений путем внесения изменений в постановление правительства РФ от 28 января 2005 года №43 "О порядке работы с проектами, реализуемыми Российской Федерацией при участии международных финансовых организаций", говорится в пояснительной записке. Какие средства можно вернуть Вернуть в бюджет РФ возможно только те средства, которые не являются средствами займа у международных финансовых организаций, следует из пояснительной записки. Таким образом, речь идет о средствах от проектов, которые финансируются за счет федерального бюджета (софинансирование проекта, реализуемого за счет средств, привлеченных в результате внешних госзаимствований РФ), а также от тех проектов, финансирование которых обеспечивается за счет федерального бюджета без осуществления внешних госзаимствований РФ при консультационно-аналитическом содействии со стороны международной финансовой организации. Обеспечить возврат неиспользованных средств федерального бюджета предлагается в течение девяти месяцев с даты прекращения действия технического периода или даты прекращения действия соглашения с МФО в случае его расторжения. Вместе с тем, Минфин предлагает предусмотреть возможность продления срока возврата неиспользованных средств федерального бюджета в случае непредвиденных обстоятельств. Порядок возврата средствВ силу особенностей законодательства Минфин предлагает предусмотреть порядок возврата неиспользованных остатков средств без конкретизации направления данных поступлений. Как поясняется в записке, если средства федерального бюджета были предусмотрены на реализацию проекта в предыдущих годах, то неиспользованный их остаток подлежит возврату в доход федерального бюджета как возврат дебиторской задолженности прошлых лет в соответствии с положением в приказе Минфина РФ от 24 мая 2022 года №82н. Если же средства федерального бюджета были предусмотрены на реализацию проекта и подлежат возврату в федеральный бюджет в текущем году, то неиспользованный их остаток учитывается на соответствующем лицевом счете как восстановление кассового расхода в соответствии с положением приказа Казначейства РФ от 14 мая 2020 года №21н. "В этой связи представляется целесообразным в проекте постановления предусмотреть порядок возврата неиспользованных в рамках завершенных проектов средств в федеральный бюджет без конкретизации направления данных поступлений (в доход федерального бюджета или на восстановление кассового расхода), принимая во внимание, что данный вопрос регулируется бюджетным законодательством Российской Федерации и не является предметом правового регулирования постановления №43", - предлагает Минфин.

https://ria.ru/20241009/byudzhet-1977081783.html

https://ria.ru/20241007/byudzhet-1976764279.html

https://ria.ru/20241004/privatizatsiya-1976280764.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), международный банк реконструкции и развития , экономика