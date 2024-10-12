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В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе - РИА Новости, 12.10.2024
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе
Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:09
2024-10-12T17:09
2024-10-12T17:09
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое Управление береговой охраны. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях, сообщили ранее в субботу местные СМИ. "Наш буксир KURTARMA-5 был срочно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE, у которого сломался двигатель перед Акынтыбурну в Босфоре во время плавания из Израиля в Болгарию", - сообщило управление в соцсети Х.
https://ria.ru/20241003/bosfor-1976233937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, болгария, босфор, турция
В мире, Израиль, Болгария, Босфор, Турция
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе
Сухогруз, шедший из Израиля, стал причиной остановки движения судов в Босфоре