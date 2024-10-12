https://ria.ru/20241012/bosfor-1977755751.html

В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе

В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе - РИА Новости, 12.10.2024

В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе

Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T17:09

2024-10-12T17:09

2024-10-12T17:09

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое Управление береговой охраны. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях, сообщили ранее в субботу местные СМИ. "Наш буксир KURTARMA-5 был срочно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE, у которого сломался двигатель перед Акынтыбурну в Босфоре во время плавания из Израиля в Болгарию", - сообщило управление в соцсети Х.

https://ria.ru/20241003/bosfor-1976233937.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, болгария, босфор, турция