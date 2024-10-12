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В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе - РИА Новости, 12.10.2024
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17:09 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/bosfor-1977755751.html
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе - РИА Новости, 12.10.2024
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе
Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T17:09
2024-10-12T17:09
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое Управление береговой охраны. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях, сообщили ранее в субботу местные СМИ. "Наш буксир KURTARMA-5 был срочно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE, у которого сломался двигатель перед Акынтыбурну в Босфоре во время плавания из Израиля в Болгарию", - сообщило управление в соцсети Х.
https://ria.ru/20241003/bosfor-1976233937.html
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в мире, израиль, болгария, босфор, турция
В мире, Израиль, Болгария, Босфор, Турция
В Турции назвали причину остановки судов в Босфорском проливе

Сухогруз, шедший из Израиля, стал причиной остановки движения судов в Босфоре

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Причиной приостановления движения судов в Босфорском проливе является поломка двигателя у сухогруза, следующего из Израиля в Болгарию, сообщило турецкое Управление береговой охраны.
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях, сообщили ранее в субботу местные СМИ.
«
"Наш буксир KURTARMA-5 был срочно направлен к 106-метровому сухогрузу B LINE, у которого сломался двигатель перед Акынтыбурну в Босфоре во время плавания из Израиля в Болгарию", - сообщило управление в соцсети Х.
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В Босфорском проливе столкнулись два сухогруза
3 октября, 18:12
 
В миреИзраильБолгарияБосфорТурция
 
 
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