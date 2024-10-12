https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977741058.html
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников
Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:12
2024-10-12T15:12
2024-10-12T17:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа "Лютый" — дешевую копию турецкого "Байрактара", — написал он в своем Telegram-канале.Сальдо добавил, что никто не пострадал, остатки беспилотников упали вдали от населенных пунктов, не причинив вреда местным жителям и инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников
Сальдо: ВСУ применили дрон "Лютый" при атаке на Херсонскую область