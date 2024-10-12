https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977741058.html

Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников

Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024

Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников

Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T15:12

2024-10-12T15:12

2024-10-12T17:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа "Лютый" — дешевую копию турецкого "Байрактара", — написал он в своем Telegram-канале.Сальдо добавил, что никто не пострадал, остатки беспилотников упали вдали от населенных пунктов, не причинив вреда местным жителям и инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины