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Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 12.10.2024 (обновлено: 17:27 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977741058.html
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.10.2024
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников
Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:12
2024-10-12T17:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо.&quot;Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа &quot;Лютый&quot; — дешевую копию турецкого &quot;Байрактара&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.Сальдо добавил, что никто не пострадал, остатки беспилотников упали вдали от населенных пунктов, не причинив вреда местным жителям и инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
Ночью над Херсонской областью сбили 16 украинских беспилотников

Сальдо: ВСУ применили дрон "Лютый" при атаке на Херсонскую область

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российская ПВО ночью сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«

"Сегодня ночью российская ПВО сбила 16 беспилотников противника в небе над Херсонской областью. Среди сбитых целей нашли украинский дрон-камикадзе самолетного типа "Лютый" — дешевую копию турецкого "Байрактара", — написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что никто не пострадал, остатки беспилотников упали вдали от населенных пунктов, не причинив вреда местным жителям и инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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