https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977718880.html
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 12.10.2024
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:28
2024-10-12T10:28
2024-10-12T10:34
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников. Ранен мирный житель. В Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он добавил, что в поселке Горьковский Грайворонского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка.
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области, ранен мирный житель