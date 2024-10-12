https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977718880.html

Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 12.10.2024

Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:28

2024-10-12T10:28

2024-10-12T10:34

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников. Ранен мирный житель. В Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он добавил, что в поселке Горьковский Грайворонского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка.

https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия