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Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 12.10.2024
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10:28 12.10.2024 (обновлено: 10:34 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/bespilotniki-1977718880.html
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 12.10.2024
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T10:28
2024-10-12T10:34
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников. Ранен мирный житель. В Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он добавил, что в поселке Горьковский Грайворонского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка.
https://ria.ru/20241012/neftebaza-1977715192.html
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белгородская область, происшествия
Белгородская область, Происшествия
Беспилотники атаковали два населенных пункта в Белгородской области

БПЛА атаковали два населенных пункта в Белгородской области, ранен мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов
Местная жительница показывает осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам беспилотников, ранен мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два населённых пункта подверглись атакам беспилотников. Ранен мирный житель. В Белгородском районе на участке автодороги Майский — Октябрьский дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Он добавил, что в поселке Горьковский Грайворонского округа вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА сгорела хозпостройка.
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