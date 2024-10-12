https://ria.ru/20241012/baza_ssha-1977700057.html

Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня

Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня - РИА Новости, 12.10.2024

Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня

Военная база США в районе газового месторождения Конико в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке Сирии в пятницу подверглась ракетному обстрелу, который стал... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T00:49

2024-10-12T00:49

2024-10-12T00:49

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

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ДАМАСК, 12 окт - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения Конико в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке Сирии в пятницу подверглась ракетному обстрелу, который стал вторым по счету за последние четыре дня, сообщил РИА Новости местный источник. "Три ракеты упали на территории базы и вызвали сильные взрывы внутри, после чего в небо над этим районом были подняты вертолеты", - рассказал источник. Предыдущий удар по военной базе США на востоке Сирии был нанесен 8 октября. До этой атаки американские войска с базы на месторождении Конико выпустили три снаряда по штабам шиитских сил поддержки сирийской армии в Хавиджа-Сакр, расположенном к северу от Дейр-эз-Зора. Перестрелки между американскими войсками и шиитскими группировками идут уже неделю.

https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html

https://ria.ru/20240824/ssha-1968185044.html

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

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сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире