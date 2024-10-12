https://ria.ru/20241012/baza_ssha-1977700057.html
Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня
Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня - РИА Новости, 12.10.2024
Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня
Военная база США в районе газового месторождения Конико в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке Сирии в пятницу подверглась ракетному обстрелу, который стал... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T00:49
2024-10-12T00:49
2024-10-12T00:49
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ДАМАСК, 12 окт - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения Конико в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке Сирии в пятницу подверглась ракетному обстрелу, который стал вторым по счету за последние четыре дня, сообщил РИА Новости местный источник. "Три ракеты упали на территории базы и вызвали сильные взрывы внутри, после чего в небо над этим районом были подняты вертолеты", - рассказал источник. Предыдущий удар по военной базе США на востоке Сирии был нанесен 8 октября. До этой атаки американские войска с базы на месторождении Конико выпустили три снаряда по штабам шиитских сил поддержки сирийской армии в Хавиджа-Сакр, расположенном к северу от Дейр-эз-Зора. Перестрелки между американскими войсками и шиитскими группировками идут уже неделю.
https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html
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сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, в мире
США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, В мире
Источник: база США в Сирии подверглась второй атаке за последние четыре дня
База США в сирийской Дейр-эз-Зоре подверглась второй атаке за последние дни
ДАМАСК, 12 окт - РИА Новости. Военная база США в районе газового месторождения Конико в окрестностях Дейр-эз-Зора на востоке Сирии в пятницу подверглась ракетному обстрелу, который стал вторым по счету за последние четыре дня, сообщил РИА Новости местный источник.
"Три ракеты упали на территории базы и вызвали сильные взрывы внутри, после чего в небо над этим районом были подняты вертолеты", - рассказал источник.
Предыдущий удар по военной базе США на востоке Сирии был нанесен 8 октября.
До этой атаки американские войска с базы на месторождении Конико выпустили три снаряда по штабам шиитских сил поддержки сирийской армии в Хавиджа-Сакр, расположенном к северу от Дейр-эз-Зора.
Перестрелки между американскими войсками и шиитскими группировками идут уже неделю.