https://ria.ru/20241012/azs-1977749355.html
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека - РИА Новости, 12.10.2024
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:39
2024-10-12T16:39
2024-10-12T17:05
происшествия
грозный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Грозном. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241012/tula-1977737368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, включая двух детей