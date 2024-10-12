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При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека - РИА Новости, 12.10.2024
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16:39 12.10.2024 (обновлено: 17:05 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/azs-1977749355.html
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека - РИА Новости, 12.10.2024
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:39
2024-10-12T17:05
происшествия
грозный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на азс в грозном
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Грозном. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241012/tula-1977737368.html
грозный
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происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном
Происшествия, Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на АЗС в Грозном
При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека

При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, включая двух детей

© МЧС России/TelegramТушение пожара на заправке в Грозном
Тушение пожара на заправке в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на заправке в Грозном
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Грозном. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияГрозныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на АЗС в Грозном
 
 
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