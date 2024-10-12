https://ria.ru/20241012/azs-1977749355.html

При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека

При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека - РИА Новости, 12.10.2024

При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека

При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:39

2024-10-12T16:39

2024-10-12T17:05

происшествия

грозный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на азс в грозном

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. При пожаре на АЗС в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей, спасатели ликвидировали возгорание, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС РФ информировало, что в Грозном на АЗС произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Грозном. К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241012/tula-1977737368.html

грозный

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на азс в грозном