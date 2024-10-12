https://ria.ru/20241012/avstraliya-1977779956.html

Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны

Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны - РИА Новости, 12.10.2024

Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны

Британский король Карл III заявил, что не будет вставать на пути Австралии, где он еще формально считается главой государства, в ее становлении республикой,... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T22:00

2024-10-12T22:00

2024-10-12T22:09

в мире

австралия

самоа

карл iii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815583763_0:181:2018:1316_1920x0_80_0_0_fd72f6e11c1ad69de2549cd9bf520e79.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Британский король Карл III заявил, что не будет вставать на пути Австралии, где он еще формально считается главой государства, в ее становлении республикой, пишет газета Daily Mail со ссылкой на письмо, адресованное Австралийскому республиканскому движению (ARM). "Пожалуйста, будьте уверены, что ваши взгляды по этому вопросу были внимательно изучены. Его Величество как конституционный монарх действует по совету своих министров, поэтому вопрос о том, станет ли Австралия республикой, должен быть решен австралийской общественностью", - цитирует издание письмо, составленное помощником личного секретаря короля Нейтоном Россом. Уточняется, что это ответное письмо на приглашение королю встретиться со сторонниками республиканской Австралии, когда король на следующей неделе прибудет в страну с официальным визитом. По словам сопредседателя австралийского движения Нейтона Хэнсфорда, приглашение на встречу "вежливо отклонили". Участники республиканского движения в письме монарху заявили, что для их страны пришло время встать "на равную ногу с другими странами" на международном уровне и что эта идея находит все большую поддержку. Как сообщает газета, члены британского антимонархического движения Republic планируют протестные акции во время визита монарха, что идет вразрез с желаниями самих австралийских республиканцев. "Мы не протестуем, мы сосредоточены на том, что вести в Австралии диалог о нашей независимости", - цитирует газета Хэнсфорда. В последний раз референдум об установлении в Австралии республиканской формы правления состоялся в 1999. Тогда почти 55% проголосовали против ухода из-под британской короны. На сегодняшний день британский монарх остается формальным главой в 14 странах. Ранее Букингемский дворец сообщил, что в рамках официального визита с 18 октября по 26 октября Карл III посетит Австралию и Самоа. Это будет его первый визит в страны в качестве британского монарха.

https://ria.ru/20240907/smi-1971296874.html

https://ria.ru/20240818/velikobritaniya-1966864868.html

https://ria.ru/20240610/britaniya-1951766654.html

австралия

самоа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австралия, самоа, карл iii