https://ria.ru/20241012/argentina-1977709664.html

Власти Аргентины показали карту без Мальвинских островов, пишут СМИ

Власти Аргентины показали карту без Мальвинских островов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2024

Власти Аргентины показали карту без Мальвинских островов, пишут СМИ

Власти Аргентины на встрече с зарубежными дипломатами, среди которых были и представители Великобритании, показали карту латиноамериканской страны без... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T07:07

2024-10-12T07:07

2024-10-12T07:07

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт - РИА Новости. Власти Аргентины на встрече с зарубежными дипломатами, среди которых были и представители Великобритании, показали карту латиноамериканской страны без Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил телеканал А24. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова. "Власти Аргентины решили "стереть с карты" Мальвинские острова во время встречи с представителями разных стран мира, в числе которых была Великобритания. Как следствие, депутаты от провинции Санта-Фе потребовали объяснений от главы кабинета министров Гильермо Франкоса", - отмечает телеканал. Инцидент произошел во время встречи в доме правительства, на которой представители кабмина презентовали выгоды нового режима привлечения иностранных инвестиций в Аргентину. "Была продемонстрирована карта Аргентины, чтобы объяснить привлекательность каждой провинции. Но к удивлению собравшихся, на карте не было Мальвинских островов", - сообщает телеканал. Нынешнее правительство Аргентины не раз подвергалось критике со стороны граждан и общественных организаций из-за политики в отношении Мальвинских островов. Так, в конце сентября Аргентина и Великобритания достигли договоренностей по улучшению авиасообщения с островами и по вопросам рыболовства, что вызвало недовольство со стороны ветеранов войны за Мальвины. Сооснователь центра бывших бойцов за острова в Ла-Плате (Cecim) Эрнесто Алонсо сообщил РИА Новости, что центр подал в суд иск против президента Хавьера Милея и главы МИД из-за этих договоренностей. По мнению Cecim, это соглашение идет вразрез с интересами Аргентины. Ранее Милей заявил о намерении вернуть Мальвинские острова, обещая рассмотреть различные варианты возвращения территорий дипломатическими путями. В Лондоне же в ответ заявили, что не планируют возвращаться к вопросу принадлежности островов. Сами жители Фолклендов настаивали, что они останутся частью Великобритании.

https://ria.ru/20241004/rech-1976459467.html

https://ria.ru/20241010/briks-1977320058.html

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