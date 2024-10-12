https://ria.ru/20241012/alpinisty-1977719419.html

Непогода не позволяет забрать тела погибших в Непале российских альпинистов

Непогода не позволяет забрать тела погибших в Непале российских альпинистов - РИА Новости, 12.10.2024

Непогода не позволяет забрать тела погибших в Непале российских альпинистов

Второй день подряд плохая погода не позволяет эвакуировать тела пятерых российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири в Непале, сообщили РИА... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T10:36

2024-10-12T10:36

2024-10-12T10:36

непал

пропажа российских альпинистов в непале

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976973201_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_936e73dde8ec4f7ff668dbed7f3137d0.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Второй день подряд плохая погода не позволяет эвакуировать тела пятерых российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири в Непале, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. В среду эвакуации помешали нерешенные организационные вопросы и низкая облачность, а в четверг выяснилось, что на вертолете приблизиться к месту нахождения тел невозможно. В пятницу вылететь за погибшими альпинистами нельзя было из-за плохой погоды. "Нет, (вертолет - ред.) не вылетел пока. Сообщают местные: нет погоды. Завтра должна быть хорошая", - сказали РИА Новости в федерации. Дхаулагири ("Белая гора" высотой 8167 метров) - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около шести утра 6 октября. В спортивно-туристском клубе путешественников "Пенза" ранее отметили, что член клуба Чистиков около года назад стал первым жителем Пензы, покорившим вершину выше 8 тысяч метров. Как сообщили в федерации альпинизма Ленинградской области, средств по страховке хватает только на то, чтобы спустить погибших с высоты 6,8 тысячи метров в базовый лагерь, расположенный на высоте 4,65 тысячи метров, а чтобы доставить тела в Катманду и оттуда в Москву, нужно еще около 100 тысяч долларов. В компании "АльфаСтрахование", где были застрахованы альпинисты, заявили РИА Новости, что страховщик организует отправку погибших на родину. Накануне альпинист Денис Алексенко, который вместе с напарником Артемом Ценцевицким участвовал в восхождении на Дхаулагири отдельной группой, сообщил, что очередная попытка эвакуировать тела погибших в четверг не удалась из-за особенностей местности, будет обсуждаться альтернативный план.

https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1977073313.html

непал

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

непал, пропажа российских альпинистов в непале, в мире