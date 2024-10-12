https://ria.ru/20241012/alaudinov-1977763951.html

Алаудинов рассказал героическую историю о двух российских бойцах

Алаудинов рассказал героическую историю о двух российских бойцах - РИА Новости, 13.10.2024

Алаудинов рассказал героическую историю о двух российских бойцах

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал историю российских... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-12T18:59

2024-10-12T18:59

2024-10-13T01:30

специальная военная операция на украине

курская область

россия

избербаш

апты алаудинов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал историю российских военных, которые после нападения ВСУ на Курскую область оказались на захваченной территории и два месяца пробирались по тылам противника к своим. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором, находясь в компании двоих военных, рассказал их историю. "Хочу показать вам двух наших героев – очень интересная история. Всегда говорю, что когда-то будут снимать художественные фильмы, писать книги вот о таких ребятах, как эти двое ребят. Получается, два месяца они были в тылу у врага – вчера ночью они вышли на отряд "Хохла" спецназа "Ахмат" и сейчас они находятся у меня в гостях", - сказал Алаудинов. Видео он сопроводил подписью, где отметил, что действия Курбана Абдурахманова из дагестанского города Избербаш (военная часть 69647, 37-я мотострелковая бригада) и Алексея Сибирякова из Бурятии (военная часть 45105, 317-й отдельный радиотехнический полк – ОРТП) в тылу врага на протяжении двух месяцев говорят о высоком уровне профессионализма и готовности защищать свою страну. "Противник прорвал линию обороны на нашей границе в районе Заолешенки (Суджанской район Курской области – ред.). Там был как раз опорный пункт, где находились данные ребята. Курбан Саидович у нас получил ранение 7 числа (августа) и получил ранение в ногу, вынужден был весь этот период находиться там, пока не затянулась рана, пока не было возможности идти — это до 2 октября… Алексей, 19-летний парнишка, который не убежал, не оставил своего товарища… Он как подчиненный боец строго слушался приказа у своего старшего командира, благодаря чему они выжили и сумели добраться до наших ребят", - уточнил Алаудинов. Он объяснил, что показывает Абдурахманова и Сибирякова, чтобы все их запомнили. "Они, получается, два месяца прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться, вышли из окружения, с собой вынесли даже свое табельное оружие", - добавил Алаудинов.

https://ria.ru/20241012/kurskaya_oblast-1977704609.html

https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977666548.html

курская область

россия

избербаш

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курская область, россия, избербаш, апты алаудинов, вооруженные силы украины