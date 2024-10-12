Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/afganistan-1977712432.html
В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена
В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена - РИА Новости, 12.10.2024
В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена
После введения новой афганской администрацией запрета на выращивание опиумного мака фермерам по всей стране раздали почти 100 тысяч тонн улучшенных сортов семян РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T08:23
2024-10-12T08:23
экономика
афганистан
доха
катар
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После введения новой афганской администрацией запрета на выращивание опиумного мака фермерам по всей стране раздали почти 100 тысяч тонн улучшенных сортов семян пшеницы и кукурузы, а также 200 тысяч тонн химических удобрений, сообщило министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны. Заявление цитирует телеканал Tolo.По словам пресс-секретаря министерства Мисбахауддина Мустаина, семена и удобрения для поддержки фермерских хозяйств распространялись по всей стране в тесном сотрудничестве с национальными и международными организациями. По его данным, до конца текущего афганского года (начался 21 марта - ред.) фермеры получат еще 53 тысячи тонн улучшенных семян. "Нами было распределено среди фермеров 100 тысяч тонн улучшенных семян и 200 тысяч тонн химических удобрений. Кроме того, в настоящее время в различных провинциях ведется раздача еще 53 тысяч тонн сортовых семян", - цитирует слова чиновника телеканал. По информации телеканала, посевы кукурузы и пшеницы сегодня не приносят фермерам тех доходов, которые они привыкли получать от культивации опиумного мака. Поэтому они просят минсельхоз заместить мак чем-то более прибыльным, чем зерновые культуры. Как сообщает Tolo, ранее заместитель премьер-министра по политическим вопросам Абдул Кабир на заседании кабинета по разработке концепции создания Высшей комиссии по борьбе с наркотиками заявил, что международное сообщество обязано выполнить свои обязательства по поддержке борьбы с наркотиками в Афганистане, достигнутые на третьей международной встрече в Дохе (Катар). До возвращения к власти талибов ("Талибан"*) в 2021 году Афганистан занимал первое место в мире по производству опиумного мака, поставляя на международный криминальный рынок более 80% всех производимых в мире опиатов. Новая афганская администрация ввела тотальный запрет на посевы опиумного мака, производство которого в Афганистане сегодня приближается к нулю.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html
https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html
афганистан
доха
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, афганистан, доха, катар, оон
Экономика, Афганистан, Доха, Катар, ООН
В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена

В Афганистане фермерам раздали более 100 тысяч тонн улучшенных сортов семян

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После введения новой афганской администрацией запрета на выращивание опиумного мака фермерам по всей стране раздали почти 100 тысяч тонн улучшенных сортов семян пшеницы и кукурузы, а также 200 тысяч тонн химических удобрений, сообщило министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны. Заявление цитирует телеканал Tolo.
По словам пресс-секретаря министерства Мисбахауддина Мустаина, семена и удобрения для поддержки фермерских хозяйств распространялись по всей стране в тесном сотрудничестве с национальными и международными организациями. По его данным, до конца текущего афганского года (начался 21 марта - ред.) фермеры получат еще 53 тысячи тонн улучшенных семян.
Выгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Россия и Афганистан намерены расширить агропромышленное сотрудничество
24 августа, 06:29
"Нами было распределено среди фермеров 100 тысяч тонн улучшенных семян и 200 тысяч тонн химических удобрений. Кроме того, в настоящее время в различных провинциях ведется раздача еще 53 тысяч тонн сортовых семян", - цитирует слова чиновника телеканал.
По информации телеканала, посевы кукурузы и пшеницы сегодня не приносят фермерам тех доходов, которые они привыкли получать от культивации опиумного мака. Поэтому они просят минсельхоз заместить мак чем-то более прибыльным, чем зерновые культуры.
Как сообщает Tolo, ранее заместитель премьер-министра по политическим вопросам Абдул Кабир на заседании кабинета по разработке концепции создания Высшей комиссии по борьбе с наркотиками заявил, что международное сообщество обязано выполнить свои обязательства по поддержке борьбы с наркотиками в Афганистане, достигнутые на третьей международной встрече в Дохе (Катар).
До возвращения к власти талибов ("Талибан"*) в 2021 году Афганистан занимал первое место в мире по производству опиумного мака, поставляя на международный криминальный рынок более 80% всех производимых в мире опиатов. Новая афганская администрация ввела тотальный запрет на посевы опиумного мака, производство которого в Афганистане сегодня приближается к нулю.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Мешки с мукой - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Россия поставит в Афганистан 536 тонн муки
27 апреля, 18:50
 
ЭкономикаАфганистанДохаКатарООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала