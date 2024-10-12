https://ria.ru/20241012/afganistan-1977712432.html

В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена

В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена - РИА Новости, 12.10.2024

В Афганистане фермерам раздали улучшенные семена

После введения новой афганской администрацией запрета на выращивание опиумного мака фермерам по всей стране раздали почти 100 тысяч тонн улучшенных сортов семян РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T08:23

2024-10-12T08:23

2024-10-12T08:23

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. После введения новой афганской администрацией запрета на выращивание опиумного мака фермерам по всей стране раздали почти 100 тысяч тонн улучшенных сортов семян пшеницы и кукурузы, а также 200 тысяч тонн химических удобрений, сообщило министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства страны. Заявление цитирует телеканал Tolo.По словам пресс-секретаря министерства Мисбахауддина Мустаина, семена и удобрения для поддержки фермерских хозяйств распространялись по всей стране в тесном сотрудничестве с национальными и международными организациями. По его данным, до конца текущего афганского года (начался 21 марта - ред.) фермеры получат еще 53 тысячи тонн улучшенных семян. "Нами было распределено среди фермеров 100 тысяч тонн улучшенных семян и 200 тысяч тонн химических удобрений. Кроме того, в настоящее время в различных провинциях ведется раздача еще 53 тысяч тонн сортовых семян", - цитирует слова чиновника телеканал. По информации телеканала, посевы кукурузы и пшеницы сегодня не приносят фермерам тех доходов, которые они привыкли получать от культивации опиумного мака. Поэтому они просят минсельхоз заместить мак чем-то более прибыльным, чем зерновые культуры. Как сообщает Tolo, ранее заместитель премьер-министра по политическим вопросам Абдул Кабир на заседании кабинета по разработке концепции создания Высшей комиссии по борьбе с наркотиками заявил, что международное сообщество обязано выполнить свои обязательства по поддержке борьбы с наркотиками в Афганистане, достигнутые на третьей международной встрече в Дохе (Катар). До возвращения к власти талибов ("Талибан"*) в 2021 году Афганистан занимал первое место в мире по производству опиумного мака, поставляя на международный криминальный рынок более 80% всех производимых в мире опиатов. Новая афганская администрация ввела тотальный запрет на посевы опиумного мака, производство которого в Афганистане сегодня приближается к нулю.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240824/afganistan-1968194026.html

https://ria.ru/20240427/muka-1942823617.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, афганистан, доха, катар, оон