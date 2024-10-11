https://ria.ru/20241011/zoopark-1977622967.html
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям - РИА Новости, 11.10.2024
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям, сообщила пресс-служба парка в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:28
2024-10-11T15:28
2024-10-11T16:02
происшествия
здоровье - общество
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ТУЛА, 11 окт — РИА Новости. Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям, сообщила пресс-служба парка в Telegram-канале. "Пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям", — говорится в сообщении. После возвращения в зоопарк кенгуренок некоторое время провел на карантине. Посетители смогут увидеть воссоединившуюся семью кенгуру уже в выходные.Крош пропал из Ярославского зоопарка утром 27 сентября. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два кенгуренка. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение".Второго октября подозреваемого в краже животных задержали на вокзале города Александров Владимирской области. При нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция нашла третьего кенгуренка, Кроша, в подмосковном Королеве. Животных передали ярославским ветеринарам.Задержанным оказался Иван Некрасов 1993 года рождения, его арестовали.
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html
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Возвращение кенгуренка Кроша, похищенного из Ярославского зоопарка, к родителям
Кенгуренок Крош, похищенный из Ярославского зоопарка, вернулся к родителям.
2024-10-11T15:28
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происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям
Украденного из Ярославского зоопарка кенгуру Кроша вернули в вольер к родителям