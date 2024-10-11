https://ria.ru/20241011/zoopark-1977622967.html

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям - РИА Новости, 11.10.2024

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка вернули родителям

Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям, сообщила пресс-служба парка в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:28

2024-10-11T15:28

2024-10-11T16:02

происшествия

здоровье - общество

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ТУЛА, 11 окт — РИА Новости. Украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош вернули в вольер к родителям, сообщила пресс-служба парка в Telegram-канале. "Пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям", — говорится в сообщении. После возвращения в зоопарк кенгуренок некоторое время провел на карантине. Посетители смогут увидеть воссоединившуюся семью кенгуру уже в выходные.Крош пропал из Ярославского зоопарка утром 27 сентября. В ночь на 30 сентября в зоопарке в Калужской области пропали уже два кенгуренка. В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение".Второго октября подозреваемого в краже животных задержали на вокзале города Александров Владимирской области. При нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция нашла третьего кенгуренка, Кроша, в подмосковном Королеве. Животных передали ярославским ветеринарам.Задержанным оказался Иван Некрасов 1993 года рождения, его арестовали.

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976325629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение кенгуренка Кроша, похищенного из Ярославского зоопарка, к родителям Кенгуренок Крош, похищенный из Ярославского зоопарка, вернулся к родителям. 2024-10-11T15:28 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество