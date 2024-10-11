https://ria.ru/20241011/zhoga-1977536582.html
Полпред президента в УрФО посетил Курганский машиностроительный завод
Полпред президента в УрФО посетил Курганский машиностроительный завод - РИА Новости, 11.10.2024
Полпред президента в УрФО посетил Курганский машиностроительный завод
Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в ходе рабочей поездки по регионам Урала посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом он сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:44
2024-10-11T10:44
2024-10-11T10:44
курган
россия
челябинская область
артем жога
курганский машиностроительный завод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в ходе рабочей поездки по регионам Урала посетил Курганский машиностроительный завод. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Работаю сегодня в Кургане. Первым делом заехали на Курганский машиностроительный завод - единственное в России предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций. Осмотрел все этапы производства, пообщался с инженерами и рабочими", - написал Жога. Он отметил, что завод наращивает темп производства с учетом растущих потребностей российской армии. В среду Жога посещал Челябинскую область, где встретился с главой региона и побывал на оборонных предприятиях.
https://ria.ru/20241010/ural-1977380350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, россия, челябинская область, артем жога, курганский машиностроительный завод
Курган, Россия, Челябинская область, Артем Жога, Курганский машиностроительный завод
Полпред президента в УрФО посетил Курганский машиностроительный завод
Полпред президента в УрФО Жога посетил Курганский машиностроительный завод