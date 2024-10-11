https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977624927.html

Стало известно о тайнах переговоров между Зеленским и папой Римским

Стало известно о тайнах переговоров между Зеленским и папой Римским - РИА Новости, 11.10.2024

Стало известно о тайнах переговоров между Зеленским и папой Римским

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что во время встречи с... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:36

2024-10-11T15:36

2024-10-11T15:42

в мире

россия

ватикан

владимир зеленский

франциск (хорхе марио бергольо)

сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал РИА Новости, что во время встречи с Владимиром Зеленским понтифик настаивал на том, что тому необходимо начать мирные переговоры с Россией. В пятницу Зеленского в Ватикане принял папа Римский Франциск. "Встреча длилась 30 минут, и папа предложил Зеленскому помощь в организации второго "саммита мира", сказав, что будет сам на нем присутствовать, если будет приглашена Россия. Он настаивает на том, чтобы Зеленский начал вести переговоры, и считает, что переговорами Зеленский добьется намного большего в своих интересах, чем на поле боя, что через дипломатию он реально может укрепить свое положение, а на поле боя – потерять все", – рассказал Севастьянов РИА Новости со ссылкой на личное общение с папой. Папа Франциск, добавил глава ВСС, предложил помощь и поддержку в налаживании связей с Россией, ведении переговоров и нахождении компромисса. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

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в мире, россия, ватикан, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), сергей лавров