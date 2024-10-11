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В Ватикане рассказали о переговорах между Зеленским и папой Римским - РИА Новости, 11.10.2024
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15:13 11.10.2024 (обновлено: 15:17 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977618833.html
В Ватикане рассказали о переговорах между Зеленским и папой Римским
В Ватикане рассказали о переговорах между Зеленским и папой Римским - РИА Новости, 11.10.2024
В Ватикане рассказали о переговорах между Зеленским и папой Римским
Визит Владимира Зеленского в Ватикан и его аудиенция в пятницу у папы Франциска позволили затронуть пути прекращения военного конфликта и достижения мира на... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:13
2024-10-11T15:17
в мире
россия
украина
ватикан
владимир зеленский
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
вооруженные силы украины
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ВАТИКАН, 11 окт – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Ватикан и его аудиенция в пятницу у папы Франциска позволили затронуть пути прекращения военного конфликта и достижения мира на Украине, сообщила Служба печати Святого престола. "Переговоры в Госсекретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране", - сообщила ватиканская пресс-служба. Также стороны рассмотрели "некоторые вопросы, касающиеся религиозной жизни в стране". Других подробностей переговоров служба печати не привела, в том числе, поднимал ли Зеленский тему мирного урегулирования. Как сообщили журналистам в ватиканской пресс-службе, аудиенция у папы продлилась 35 минут, собеседники обменялись подарками. После аудиенции у понтифика Зеленский провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20241011/zelenskij-1977542521.html
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в мире, россия, украина, ватикан, владимир зеленский, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Ватикан, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Вооруженные силы Украины
В Ватикане рассказали о переговорах между Зеленским и папой Римским

Служба печати в Ватикане: Зеленский обсудил с папой Римским конфликт на Украине

© AP Photo / Simone RisolutiВладимир Зеленский и Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане. 11 октября 2024
Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Simone Risoluti
Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане. 11 октября 2024
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ВАТИКАН, 11 окт – РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Ватикан и его аудиенция в пятницу у папы Франциска позволили затронуть пути прекращения военного конфликта и достижения мира на Украине, сообщила Служба печати Святого престола.
"Переговоры в Госсекретариате были посвящены состоянию войны и гуманитарной ситуации на Украине, а также путям, которые могли бы положить ей конец, приведя к справедливому и стабильному миру в стране", - сообщила ватиканская пресс-служба.
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Также стороны рассмотрели "некоторые вопросы, касающиеся религиозной жизни в стране". Других подробностей переговоров служба печати не привела, в том числе, поднимал ли Зеленский тему мирного урегулирования.
Как сообщили журналистам в ватиканской пресс-службе, аудиенция у папы продлилась 35 минут, собеседники обменялись подарками. После аудиенции у понтифика Зеленский провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Пресс-секретарь президента РФ уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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В миреРоссияУкраинаВатиканВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Вооруженные силы Украины
 
 
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