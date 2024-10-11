https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html
"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском
"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.10.2024
"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском
Владимир Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:40
2024-10-11T11:40
2024-10-11T11:49
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский понимает, что сокращение его возможностей происходит стремительно. Обычные европейцы устали от его войны и затягивания ее элитой ЕС. Американцы обращают свое внимание на Восток, и Зеленский знает, что его диктатура закончится выборами на Украине", — написал он.В пятницу издание Washington Post писало, что Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
https://ria.ru/20241010/hill-1977392034.html
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В мире, Россия, Украина, Восток, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Политика
"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском
Журналист Боуз: Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности