https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском

"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 11.10.2024

"Происходит стремительно". На Западе сделали заявление о Зеленском

Владимир Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:40

2024-10-11T11:40

2024-10-11T11:49

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский понимает, что сокращение его возможностей происходит стремительно. Обычные европейцы устали от его войны и затягивания ее элитой ЕС. Американцы обращают свое внимание на Восток, и Зеленский знает, что его диктатура закончится выборами на Украине", — написал он.В пятницу издание Washington Post писало, что Владимир Зеленский стал более открытым к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.

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