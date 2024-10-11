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Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.10.2024
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11:07 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/zelenskij-1977542521.html
Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук
Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.10.2024
Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук
Владимиру Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:07
2024-10-11T11:07
украина
донбасс
владимир зеленский
виктор медведчук
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня Зеленскому легче проиграть войну, чем пойти по пути мира и разрядки. В военном поражении он уже винит коллективный Запад, который "нерешителен и нерасторопен", а вот переобуться из сурового вояки, которого он играет третий год, в великого дипломата у него не выйдет. Ведь придется опять играть, как в 2019 году, парня из народа, но в 2024 году в это уже никто не поверит, слишком много Зеленский на этот народ плевал", - говорится в статье Медведчука на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский все ждет "удобного момента", чтобы начать переговоры, но этот удобный момент был упущен им в 2019 году, когда он публично вывел Украину из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. "Если бы мир зависел исключительно от позиции Зеленского, то он давно бы уже наступил… Прыгая вокруг Зеленского, масса западных политиков наговорили и наделали такого, за что придется отвечать не просто потерей власти, но и сесть на скамью подсудимых", - отметил Медведчук. Он убежден, что "западная помощь" пошла Украине во вред: погибли люди, разрушены города, миллионы беженцев покинули свои дома. "Не стоит лелеять напрасных надежд, что современные европейские политики, которые сегодня разжигают войну в Украине, враз поумнеют и образумятся. Им, как и Зеленскому, проще толкнуть свои страны в войну, а народы обречь на страдания, чем начать эффективно работать, не воровать и уважать интересы других стран. Отрицательный отбор в европейскую политику сам собой не окончится, и это увеличивает шансы войны, а не разрядки", - добавил Медведчук. Он считает, что сегодня мир балансирует на грани огромной военной катастрофы, и количество желающих его столкнуть туда, как никогда велико.
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946070611.html
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украина, донбасс, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире
Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, В мире
Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский не сможет переобуться из сурового вояки в дипломата

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому проще проиграть войну, чем пойти по пути мира, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня Зеленскому легче проиграть войну, чем пойти по пути мира и разрядки. В военном поражении он уже винит коллективный Запад, который "нерешителен и нерасторопен", а вот переобуться из сурового вояки, которого он играет третий год, в великого дипломата у него не выйдет. Ведь придется опять играть, как в 2019 году, парня из народа, но в 2024 году в это уже никто не поверит, слишком много Зеленский на этот народ плевал", - говорится в статье Медведчука на сайте "Другая Украина".
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По его словам, Зеленский все ждет "удобного момента", чтобы начать переговоры, но этот удобный момент был упущен им в 2019 году, когда он публично вывел Украину из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
«
"Если бы мир зависел исключительно от позиции Зеленского, то он давно бы уже наступил… Прыгая вокруг Зеленского, масса западных политиков наговорили и наделали такого, за что придется отвечать не просто потерей власти, но и сесть на скамью подсудимых", - отметил Медведчук.
Он убежден, что "западная помощь" пошла Украине во вред: погибли люди, разрушены города, миллионы беженцев покинули свои дома.
"Не стоит лелеять напрасных надежд, что современные европейские политики, которые сегодня разжигают войну в Украине, враз поумнеют и образумятся. Им, как и Зеленскому, проще толкнуть свои страны в войну, а народы обречь на страдания, чем начать эффективно работать, не воровать и уважать интересы других стран. Отрицательный отбор в европейскую политику сам собой не окончится, и это увеличивает шансы войны, а не разрядки", - добавил Медведчук.
Он считает, что сегодня мир балансирует на грани огромной военной катастрофы, и количество желающих его столкнуть туда, как никогда велико.
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УкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВ мире
 
 
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