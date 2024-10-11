https://ria.ru/20241011/zapad-1977521378.html

Запад хочет направить АСЕАН на работу против России, заявил Лавров

Запад хочет направить АСЕАН на работу против России, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024

Запад хочет направить АСЕАН на работу против России, заявил Лавров

Запад хочет направить АСЕАН на работу против России и Китая, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам 19-го Восточноазиатского саммита. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:33

2024-10-11T09:33

2024-10-11T11:26

в мире

россия

китай

сша

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977535741_6:0:1057:591_1920x0_80_0_0_5ffaf1e75e1da7db72a5a306dc8076a7.jpg

ВЬЕНТЬЯН, 11 окт — РИА Новости. Запад хочет направить АСЕАН на работу против России и Китая, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам 19-го Восточноазиатского саммита. "Обратили внимание на риски милитаризации региона в результате такой политики западных стран, риски для стабильности азиатской части нашего общего континента и для устойчивого развития. Мы, в свою очередь, подтвердили, что Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН, которые направлены на сохранение мира, обеспечение равноправного сотрудничества со всеми партнерами ассоциации. Запад же хочет сделать АСЕАН своим главным партнером, причем нацелить это партнерство против интересов России и Китая — прежде всего", — сказал министр.Как добавил дипломат, саммит показал, что западные страны работают на подрыв многосторонней архитектуры вокруг АСЕАН. По его словам, США и их союзники взяли курс на включение Азиатско-Тихоокеанского региона в зону интересов НАТО. Так, Лавров указал, что здесь создаются многочисленные узкие и закрытые объединения военно-политической направленности, подконтрольные Вашингтону."Это и "тройка" "США — Япония — Корея", "США — Япония — Филиппины". Есть такая индотихоокеанская "четверка" (Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония). И все это не способствует коллективной работе. Это все фрагментирует это общее пространство, причем разделяет его на своих и чужих", — подчеркнул глава российского дипведомства. Лавров отметил, что США попытались продвинуть на саммите темы эскалации в Южно-Китайском море и конфликт на Украине, но это не нашло никакого отклика у членов АСЕАН. При этом участники от западной группы, включая Японию, Новую Зеландию и Австралию, "поддакивали" американским тезисам, добавил глава МИД.Кроме того, глава МИД рассказал, что итоговую декларацию Восточноазиатского саммита не удалось принять из-за попыток США, Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии придать ей политизированный характер. Он отметил, что таким образом Вашингтон и его союзники стремились отойти от сохранявшейся десятилетиями практики не допускать насыщения деклараций этого мероприятия какими-то геополитическим и конфронтационными сюжетами.По словам Лаврова, Запад требовал, чтобы российские власти "расписались во всех смертных грехах в связи с тем, что происходит на Украине, где США и их союзники спровоцировали госпереворот и с тех пор поддерживают действия преступного киевского режима".В столице Лаоса во вторник стартовала ежегодная серия лидерских встреч стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в пятницу же мероприятия завершатся заседанием ежегодного лидерского Восточноазиатского саммита, в состав постоянных участников которого входят как страны АСЕАН, так и несколько их диалоговых партнеров, включая Россию, Китай и США.

https://ria.ru/20241011/asean-1977511584.html

https://ria.ru/20241011/yaponiya-1977523832.html

https://ria.ru/20240510/asean-1945049403.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, сша, сергей лавров, нато