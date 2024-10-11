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На Украине назначили двух новых замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024
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18:42 11.10.2024 (обновлено: 18:56 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/zamministra-1977671405.html
На Украине назначили двух новых замминистра обороны
На Украине назначили двух новых замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024
На Украине назначили двух новых замминистра обороны
Министерство обороны Украины назначило двух новых заместителей главы ведомства, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:42
2024-10-11T18:56
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Украины назначило двух новых заместителей главы ведомства, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны. Ранее в пятницу кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность. "Правительство назначило на эту должность (заместителя министра обороны Украины - ред.) Сергея Боева. Он имеет важный опыт, который поможет нам еще больше интегрировать Украину в европейские оборонные структуры. Еще одним заместителем назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник... Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973822481.html
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в мире, украина, сергей боев
В мире, Украина, Сергей Боев
На Украине назначили двух новых замминистра обороны

На Украине назначили Сергея Боева и Сергея Мельника замминистра обороны

© Фото : Министерство обороны УкраиныСергей Мельник
Сергей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Украины назначило двух новых заместителей главы ведомства, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны.
Ранее в пятницу кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность.
© Фото : Министерство обороны УкраиныСергей Боев
Сергей Боев - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Сергей Боев
"Правительство назначило на эту должность (заместителя министра обороны Украины - ред.) Сергея Боева. Он имеет важный опыт, который поможет нам еще больше интегрировать Украину в европейские оборонные структуры. Еще одним заместителем назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник... Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.
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