https://ria.ru/20241011/zamministra-1977671405.html

На Украине назначили двух новых замминистра обороны

На Украине назначили двух новых замминистра обороны - РИА Новости, 11.10.2024

На Украине назначили двух новых замминистра обороны

Министерство обороны Украины назначило двух новых заместителей главы ведомства, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T18:42

2024-10-11T18:42

2024-10-11T18:56

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министерство обороны Украины назначило двух новых заместителей главы ведомства, сообщила в пятницу пресс-служба минобороны. Ранее в пятницу кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Александра Балануцу спустя полгода после назначения на должность. "Правительство назначило на эту должность (заместителя министра обороны Украины - ред.) Сергея Боева. Он имеет важный опыт, который поможет нам еще больше интегрировать Украину в европейские оборонные структуры. Еще одним заместителем назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник... Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973822481.html

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в мире, украина, сергей боев