https://ria.ru/20241011/zakharova-1977686202.html
Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими
Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими - РИА Новости, 11.10.2024
Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксенова о том, что четыре новых региона России лучше называть... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T21:19
2024-10-11T21:19
2024-10-11T21:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138830/48/1388304863_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_a08e9f5a7b17a15699a46ebd1eca274f.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксенова о том, что четыре новых региона России лучше называть историческими. Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России в 2022 году, - исторические регионы, которые были частью еще Российской империи, и от употребления термина "новые" применительно к ним стоит уходить. "Именно!" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление Аксенова. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20241009/zaharova-1977204946.html
https://ria.ru/20241009/zakharova-1977263222.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138830/48/1388304863_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_0eb58e1e80c2d2daf9a1735b50eb9853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, сергей аксенов (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими
Захарова: четыре новых российских региона лучше называть историческими