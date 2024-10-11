https://ria.ru/20241011/zakharova-1977686202.html

Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими

Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими - РИА Новости, 11.10.2024

Захарова оценила идею Аксенова называть новые регионы историческими

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксенова о том, что четыре новых региона России лучше называть... РИА Новости, 11.10.2024

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2024-10-11T21:19

2024-10-11T21:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксенова о том, что четыре новых региона России лучше называть историческими. Аксенов на конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России" отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России в 2022 году, - исторические регионы, которые были частью еще Российской империи, и от употребления термина "новые" применительно к ним стоит уходить. "Именно!" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление Аксенова. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241009/zaharova-1977204946.html

https://ria.ru/20241009/zakharova-1977263222.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, сергей аксенов (политик), владимир путин