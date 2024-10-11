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В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 11.10.2024
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22:39 11.10.2024 (обновлено: 22:40 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/zaderzhanie-1977691697.html
В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия
В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 11.10.2024
В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия
Бойцы из отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками МВД задержали в Рыльске Курской области подозреваемого в хищении оружия и военного имущества, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:39
2024-10-11T22:40
происшествия
рыльск
курская область
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бойцы из отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками МВД задержали в Рыльске Курской области подозреваемого в хищении оружия и военного имущества, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня в Рыльске бойцы из отряда "БАРС-Курск", находящиеся на мобильном патрулировании совместно с сотрудниками Рыльского ОМВД, продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным "Внучёк" и стрелок с позывным "Добрый" действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. Благодаря их оперативным действиям преступник был задержан", - написал он в Telegram-канале. Глава региона отметил, что это первый подобный опыт работы ополченцев после создания подразделений в России.
https://ria.ru/20241011/kursk-1977653729.html
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курская область
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происшествия, рыльск, курская область, россия, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Рыльск, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия

Бойцы "БАРС-Курска" задержали подозреваемого в хищении оружия в Курской области

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бойцы из отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками МВД задержали в Рыльске Курской области подозреваемого в хищении оружия и военного имущества, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
«
"Сегодня в Рыльске бойцы из отряда "БАРС-Курск", находящиеся на мобильном патрулировании совместно с сотрудниками Рыльского ОМВД, продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным "Внучёк" и стрелок с позывным "Добрый" действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. Благодаря их оперативным действиям преступник был задержан", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что это первый подобный опыт работы ополченцев после создания подразделений в России.
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