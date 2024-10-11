https://ria.ru/20241011/zaderzhanie-1977691697.html

В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия

В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия - РИА Новости, 11.10.2024

В Курской области задержали подозреваемого в хищении оружия

Бойцы из отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками МВД задержали в Рыльске Курской области подозреваемого в хищении оружия и военного имущества, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:39

2024-10-11T22:39

2024-10-11T22:40

происшествия

рыльск

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Бойцы из отряда "БАРС-Курск" совместно с сотрудниками МВД задержали в Рыльске Курской области подозреваемого в хищении оружия и военного имущества, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Сегодня в Рыльске бойцы из отряда "БАРС-Курск", находящиеся на мобильном патрулировании совместно с сотрудниками Рыльского ОМВД, продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Командир отделения с позывным "Внучёк" и стрелок с позывным "Добрый" действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. Благодаря их оперативным действиям преступник был задержан", - написал он в Telegram-канале. Глава региона отметил, что это первый подобный опыт работы ополченцев после создания подразделений в России.

https://ria.ru/20241011/kursk-1977653729.html

рыльск

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, рыльск, курская область, россия, алексей смирнов (политик)