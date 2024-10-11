https://ria.ru/20241011/yaroslavl-1977684488.html

Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами

Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами - РИА Новости, 11.10.2024

Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами

Полиция в Ярославле задержала молодых людей, показавших на видео нацистские жесты, после этого они на видео спели гимн России. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:57

2024-10-11T20:57

2024-10-11T21:06

ярославль

россия

ярославская область

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Полиция в Ярославле задержала молодых людей, показавших на видео нацистские жесты, после этого они на видео спели гимн России. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в пятницу в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором группа молодых людей, включая девушку, записывая видео, в прямом эфире вскидывает вверх руки на манер нацистского приветствия. Мизулина назвала их треш-стримерами из Ярославля и заявила, что ждёт реакции от полиции. Вечером в пятницу УМВД по Ярославской области сообщило, что провело проверку после публикации видео, на котором "группа молодых людей демонстрирует жесты, схожие с нацистским приветствием". "Сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального управления оперативно установлены личности граждан 1987, 2000, 2005 и 2006 годов рождения, запечатленных на видеозаписи. Указанные граждане доставлены в отдел полиции, в настоящее время с ними работают правоохранители", - сообщает УМВД. Мизулина в своем Telegram-канале поблагодарила полицию за оперативную реакцию. "Треш-стримеры из Ярославля извинились за свои действия на стриме и выразили желание спеть Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян", - написала Мизулина, опубликовав видео, где молодые люди, стоя в коридоре какого учреждения, исполняют гимн России.

https://ria.ru/20240511/podrostok-1945281222.html

https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html

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Треш-стримеры из Ярославля поют Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян Треш-стримеры из Ярославля извинились за свои действия на стриме и выразили желание спеть Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян 2024-10-11T20:57 true PT0M26S

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ярославль, россия, ярославская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, происшествия