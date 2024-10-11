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Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами - РИА Новости, 11.10.2024
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20:57 11.10.2024 (обновлено: 21:06 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/yaroslavl-1977684488.html
Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами
Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами - РИА Новости, 11.10.2024
Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами
Полиция в Ярославле задержала молодых людей, показавших на видео нацистские жесты, после этого они на видео спели гимн России. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:57
2024-10-11T21:06
ярославль
россия
ярославская область
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Полиция в Ярославле задержала молодых людей, показавших на видео нацистские жесты, после этого они на видео спели гимн России. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в пятницу в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором группа молодых людей, включая девушку, записывая видео, в прямом эфире вскидывает вверх руки на манер нацистского приветствия. Мизулина назвала их треш-стримерами из Ярославля и заявила, что ждёт реакции от полиции. Вечером в пятницу УМВД по Ярославской области сообщило, что провело проверку после публикации видео, на котором "группа молодых людей демонстрирует жесты, схожие с нацистским приветствием". "Сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального управления оперативно установлены личности граждан 1987, 2000, 2005 и 2006 годов рождения, запечатленных на видеозаписи. Указанные граждане доставлены в отдел полиции, в настоящее время с ними работают правоохранители", - сообщает УМВД. Мизулина в своем Telegram-канале поблагодарила полицию за оперативную реакцию. "Треш-стримеры из Ярославля извинились за свои действия на стриме и выразили желание спеть Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян", - написала Мизулина, опубликовав видео, где молодые люди, стоя в коридоре какого учреждения, исполняют гимн России.
https://ria.ru/20240511/podrostok-1945281222.html
https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html
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353
60
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Треш-стримеры из Ярославля поют Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян
Треш-стримеры из Ярославля извинились за свои действия на стриме и выразили желание спеть Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян
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ярославль, россия, ярославская область, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, происшествия
Ярославль, Россия, Ярославская область, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Происшествия
Треш-стримеры из Ярославля извинились за видео с нацистскими жестами

В Ярославле молодые люди после задержания на видео спели гимн России

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Полиция в Ярославле задержала молодых людей, показавших на видео нацистские жесты, после этого они на видео спели гимн России.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в пятницу в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором группа молодых людей, включая девушку, записывая видео, в прямом эфире вскидывает вверх руки на манер нацистского приветствия. Мизулина назвала их треш-стримерами из Ярославля и заявила, что ждёт реакции от полиции.
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Вечером в пятницу УМВД по Ярославской области сообщило, что провело проверку после публикации видео, на котором "группа молодых людей демонстрирует жесты, схожие с нацистским приветствием".
"Сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального управления оперативно установлены личности граждан 1987, 2000, 2005 и 2006 годов рождения, запечатленных на видеозаписи. Указанные граждане доставлены в отдел полиции, в настоящее время с ними работают правоохранители", - сообщает УМВД.
Мизулина в своем Telegram-канале поблагодарила полицию за оперативную реакцию.
"Треш-стримеры из Ярославля извинились за свои действия на стриме и выразили желание спеть Гимн России, чтобы реабилитироваться в глазах россиян", - написала Мизулина, опубликовав видео, где молодые люди, стоя в коридоре какого учреждения, исполняют гимн России.
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ЯрославльРоссияЯрославская областьЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаПроисшествия
 
 
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