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Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024
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09:50 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/yaponiya-1977523832.html
Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров
Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024
Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров
Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:50
2024-10-11T09:50
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ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы серьезно озабочены милитаризацией этой страны, вернее, ремилитаризацией этой страны. Забыв об уроках Второй Мировой войны, японское руководство ведет курс на увеличение расходов на оборону, на модернизацию базовых доктринальных документов, в которые включаются концепция возможности превентивных ударов", - заявил Лавров на брифинге по итогам 19-го Восточноазиатского саммита. Он отметил, что Япония расширяет свое участие в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с возможностью размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на японской территории. Кроме того, растет число военно-морских учений с участием США и других членов НАТО, в которых также задействована Япония. Ведется работа по сопряжению узких форматов Япония - Южная Корея - США и США - Япония - Филиппины, Токио также демонстрирует интерес к подключению к проекту AUKUS. Кроме того, Япония открыто заявляет о готовности участвовать в совместных с США ядерных миссиях, добавил Лавров "В целом Япония ведет дело к укреплению военного потенциала - как в традиционных сферах, так и в сферах новых. Это киберпространство, космос и другие области... Такой откровенный отказ от мирного развития страны не может не беспокоить. Это может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, ее заменой на тот самый "порядок, основанный на правилах", - резюмировал министр. По его оценке, к такому курсу Японию подталкивают США.
https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520299.html
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в мире, япония, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Япония, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров

Лавров: Россия серьезно озабочена процессом ремилитаризации Японии

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы серьезно озабочены милитаризацией этой страны, вернее, ремилитаризацией этой страны. Забыв об уроках Второй Мировой войны, японское руководство ведет курс на увеличение расходов на оборону, на модернизацию базовых доктринальных документов, в которые включаются концепция возможности превентивных ударов", - заявил Лавров на брифинге по итогам 19-го Восточноазиатского саммита.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Вчера, 09:24
Он отметил, что Япония расширяет свое участие в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с возможностью размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на японской территории. Кроме того, растет число военно-морских учений с участием США и других членов НАТО, в которых также задействована Япония. Ведется работа по сопряжению узких форматов Япония - Южная Корея - США и США - Япония - Филиппины, Токио также демонстрирует интерес к подключению к проекту AUKUS. Кроме того, Япония открыто заявляет о готовности участвовать в совместных с США ядерных миссиях, добавил Лавров
"В целом Япония ведет дело к укреплению военного потенциала - как в традиционных сферах, так и в сферах новых. Это киберпространство, космос и другие области... Такой откровенный отказ от мирного развития страны не может не беспокоить. Это может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, ее заменой на тот самый "порядок, основанный на правилах", - резюмировал министр.
По его оценке, к такому курсу Японию подталкивают США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Захарова отреагировала на заявление Японии о "ядерных угрозах" России
13 апреля, 13:27
 
В миреЯпонияСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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