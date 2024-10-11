https://ria.ru/20241011/yaponiya-1977523832.html

Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров

Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров - РИА Новости, 11.10.2024

Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил Лавров

Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:50

2024-10-11T09:50

2024-10-11T09:50

в мире

япония

сша

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_0:353:5115:3230_1920x0_80_0_0_52b3528022bf91cfb37a2f70c1590ae8.jpg

ВЬЕНТЬЯН (Лаос), 11 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена процессом ремилитаризации Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы серьезно озабочены милитаризацией этой страны, вернее, ремилитаризацией этой страны. Забыв об уроках Второй Мировой войны, японское руководство ведет курс на увеличение расходов на оборону, на модернизацию базовых доктринальных документов, в которые включаются концепция возможности превентивных ударов", - заявил Лавров на брифинге по итогам 19-го Восточноазиатского саммита. Он отметил, что Япония расширяет свое участие в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с возможностью размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на японской территории. Кроме того, растет число военно-морских учений с участием США и других членов НАТО, в которых также задействована Япония. Ведется работа по сопряжению узких форматов Япония - Южная Корея - США и США - Япония - Филиппины, Токио также демонстрирует интерес к подключению к проекту AUKUS. Кроме того, Япония открыто заявляет о готовности участвовать в совместных с США ядерных миссиях, добавил Лавров "В целом Япония ведет дело к укреплению военного потенциала - как в традиционных сферах, так и в сферах новых. Это киберпространство, космос и другие области... Такой откровенный отказ от мирного развития страны не может не беспокоить. Это может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, ее заменой на тот самый "порядок, основанный на правилах", - резюмировал министр. По его оценке, к такому курсу Японию подталкивают США.

https://ria.ru/20241011/lavrov-1977520299.html

https://ria.ru/20240413/zakharova-1939789140.html

япония

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, сша, россия, сергей лавров, нато