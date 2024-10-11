https://ria.ru/20241011/vzyatka-1977628302.html

СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны

СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны - РИА Новости, 11.10.2024

СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны

Следственный комитет завел уголовное дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, подозреваемого во взяточничестве по... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T15:52

2024-10-11T15:52

2024-10-11T17:52

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, подозреваемого во взяточничестве по контракту с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (часть 5 статьи 291 УК РФ)", — подчеркнули в ведомстве. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за то, чтобы его предприятие в качестве соисполнителя по госконтрактам поставило вещевое имущество для нужд армии на общую сумму более 574 миллионов рублей. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование дела продолжается.В свою очередь, самого Демчика арестовали в начале августа по статье о получении взятки в особо крупном размере.

https://ria.ru/20241010/vzyatka-1977482374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)