https://ria.ru/20241011/vzyatka-1977628302.html
СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны
СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны - РИА Новости, 11.10.2024
СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны
Следственный комитет завел уголовное дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, подозреваемого во взяточничестве по... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:52
2024-10-11T15:52
2024-10-11T17:52
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, подозреваемого во взяточничестве по контракту с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (часть 5 статьи 291 УК РФ)", — подчеркнули в ведомстве. По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за то, чтобы его предприятие в качестве соисполнителя по госконтрактам поставило вещевое имущество для нужд армии на общую сумму более 574 миллионов рублей. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование дела продолжается.В свою очередь, самого Демчика арестовали в начале августа по статье о получении взятки в особо крупном размере.
https://ria.ru/20241010/vzyatka-1977482374.html
https://ria.ru/20241009/arest-1977253576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел новое дело о взятке по контракту с Минобороны
Гендиректора Княгининской швейной фабрики арестовали за взятку по контракту с МО
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело против гендиректора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова, подозреваемого во взяточничестве по контракту с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (часть 5 статьи 291 УК РФ)", — подчеркнули в ведомстве.
По данным следствия, в 2017 году Свистунов передал экс-начальнику вещевого управления Минобороны Владимиру Демчику взятку в четыре миллиона рублей за то, чтобы его предприятие в качестве соисполнителя по госконтрактам поставило вещевое имущество для нужд армии на общую сумму более 574 миллионов рублей.
Подозреваемого заключили под стражу. Расследование дела продолжается.
В свою очередь, самого Демчика арестовали в начале августа по статье о получении взятки в особо крупном размере.